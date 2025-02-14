Yaralı Doğana Yardım Eli

Denizli’nin Bozkurt ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan doğan, ihbar sonrası bölgeye gelen Honaz Milli Parklar ekibine teslim edildi. Doğan sağlığına kavuşmasının ardından tekrar doğal hayata bırakılacak.

Yaralı Doğana Yardım Eli

Denizli'de vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan doğan, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerine teslim edildi.

DKMP ekipleri tarafından teslim alınan doğan, götürüldüğü merkezde veteriner hekim tarafından muayene edildikten sonra tedavi altına alındı. Gözlem altında tutulan doğanın rehabilitasyon sürecinin sona ermesinin ardından tekrar doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.

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Kaynak: İHA

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