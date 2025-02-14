Yaralı Doğana Yardım Eli

Denizli'de vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan doğan, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerine teslim edildi.

DKMP ekipleri tarafından teslim alınan doğan, götürüldüğü merkezde veteriner hekim tarafından muayene edildikten sonra tedavi altına alındı. Gözlem altında tutulan doğanın rehabilitasyon sürecinin sona ermesinin ardından tekrar doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.

Kaynak: İHA