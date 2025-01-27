Beyin Kanaması Geçiren Hasta İçin Helikopter Havalandı

Malatya'da beyin kanaması geçiren yaşlı hasta için ambulans helikopter havalandı. Yaşlı hasta ilçeden merkezdeki hastaneye sevk edildi.

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Beyin Kanaması Geçiren Hasta İçin Helikopter Havalandı

Edinilen bilgilere göre, Darende ilçesinde evinde fenalaşan 75 yaşındaki M.A., ilçedeki devlet hastanesi acil servisine kaldırıldı.

Buradaki tetkiklerde beyin kanaması geçirdiği belirlenen hastanın tam teşekküllü bir hastaneye sevki için 112 Ambulans helikopter devreye alındı.

Kısa sürede ilçeye gelen ambulans helikopter, ilçe stadyumundan hastayı alarak Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi'ne nakletti.

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Kaynak: İHA

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