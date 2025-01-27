Antalya'da Korkutan Yangın: Evde Yalnız Bırakılan 3 Çocuk Ölümden Döndü

Antalya'da iki katlı bir gecekonduda yangın çıktı. Evde yalnız bırakılan 3 çocuk alevler arasında mahsur kaldı. Ağlama seslerini duyan evin karşısındaki market çalışanları ile itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çocuklar kurtarıldı. Yangının sobadan kaynaklandığı tahmin edilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Antalya'da Korkutan Yangın: Evde Yalnız Bırakılan 3 Çocuk Ölümden Döndü

Antalya'nın Kepez ilçesi Esentepe Mahallesi 5432. Sokak'ta bulunan iki katlı gecekonduda 14.40 sularında yangın meydana geldi. Edinilen bilgiye göre birinci kattaki bir odada, yanan sobadan çıkan duman kısa sürede tüm evi sardı. Evde yalnız bırakılan 3 küçük çocuk, duman ve alevler arasında mahsur kaldı.

Çocukların ağlama seslerini duyan evin karşısındaki market çalışanları, yangın tüpleriyle alevlere müdahale etti. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine hızla gelen itfaiye ekipleri, alevlerin arasındaki çocukları kurtardı. İtfaiye erleri, dumandan etkilenen çocukları kucaklarına alarak ambulansa bindirdi.

'ABİMİ GÖTÜRME' DİYE AĞLADI

Yaşadıkları korku yüzlerinden okunan çocuklardan biri sağlık ekiplerine teslim edildiği sırada "Abimi bir yere götürme" diye ağlaması yürek burktu. Ambulansta ilk müdahaleleri yapılan 3 çocuğun ikisinin sağlık durumunun iyi olduğu birinin ise dumandan etkilendiği öğrenildi. Sağlık ekipleri, çocukları sakinleştirmek için çikolata vererek onları güvende hissettirmeye çalıştı.

ÇOCUKLARIN SÜREKLİ YALNIZ BIRAKILDIĞI İDDİA EDİLDİ

İtfaiye ekiplerinin yangını soğutma çalışmalarına devam ettiği anlarda mahalle sakinleri, çocukların sürekli evde yalnız bırakıldığını iddia etti. Bir mahalle sakini, “Evde dört çocuk yaşıyor, yangın sırasında üçü içerideydi. Çocuklar yalnızdı” dedi.

Yangının sobadan kaynaklandığı tahmin edilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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