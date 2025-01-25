Yaşlı, Engelli ve Hastalar için 3,8 Milyar Liralık Kaynak

Bakan Göktaş, yaşlı, engelli ve hasta vatandaşların zaruri ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla hayata geçirilen Ulusal Vefa Programı'na bu yıl için 3,8 milyar lira kaynak ayrıldığını belirterek, "Kaynağın ocak ve mart aylarını kapsayacak şekilde ilk çeyrek ödemesi olan 1 milyar lirayı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına aktardık" dedi.

Yaşlı, Engelli ve Hastalar için 3,8 Milyar Liralık Kaynak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, temel ihtiyaçlarını yerine getiremeyen ihtiyaç sahibi yaşlı, engelli ve kronik hastalığı olan vatandaşların, hayatını huzurlu bir şekilde sürdürmeleri ve toplumsal hayata katılımlarını artırmak amacıyla yürütülen programın, 2022'de ulusal hale getirildiğini anımsattı.

Bakanlık olarak bu kişileri düzenli ziyaret ettiklerini, ev ve kişisel temizliklerinin sağlandığını aktaran Göktaş, "Hak ettikleri yaşam standartlarının sağlanması ve her türlü ihtiyaçlarının karşılanması için vatandaşlarımızın her zaman yanlarında olmaya gayret ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Göktaş, Ulusal Vefa Programı'nın 2025 bütçesi için 3,8 milyar lira kaynak ayırdıklarını belirterek, "Bu kaynağın ocak ve mart aylarını kapsayacak şekilde ilk çeyrek ödemesi olan 1 milyar lirayı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına aktardık." bilgisini paylaştı.

Programdan geçen yıl 128 bine yakın vatandaşın yararlandığını bildiren Göktaş, engelli ve yaşlıların her türlü ihtiyacının karşılanması için her zaman yanlarında olacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Etiketler
Sosyal yardım
Show TV'den Kritik Hamle: Bahar Dizisine Yeni Başrol Show TV'den Kritik Hamle: Bahar Dizisine Yeni Başrol
Fed Faiz Kararı Açıklanıyor! Merkez Bankalarının Haftası Geldi: Piyasaların Gözü Orada Fed Faiz Kararı Açıklanıyor! Merkez Bankalarının Haftası Geldi
Doğru Yapılırsa Lapa Olmuyor: Yapışmayan Pilav İçin Tüyo Doğru Yapılırsa Lapa Olmuyor: Yapışmayan Pilav İçin Tüyo
Turkcell'den 1 Milyar Dolarlık Tahvil İhracı Turkcell'den 1 Milyar Dolarlık Tahvil İhracı
ÇOK OKUNANLAR
Yemek Yemeden 1 Yıl Yaşıyor: Mavi Renkli Kanının Litresi 534 Bin TL'ye Satılıyor Yemek Yemeden 1 Yıl Yaşıyor: Mavi Renkli Kanının Litresi 534 Bin TL'ye Satılıyor
Bulaşık Süngerinde Kesik Köşe Tekniği Ortaya Çıktı: Mutfakta Etkisi 2 Katına Çıkıyor Bulaşık Süngerinde Kesik Köşe Tekniği Ortaya Çıktı: Mutfakta Etkisi 2 Katına Çıkıyor
Sadece Türkiye'de Yetişiyor: Dağların Efsane Otu, Tansiyonu Terazi Gibi Dengeleyip İltihabı Kurutuyor Sadece Türkiye'de Var: Dağların Efsane Otu, Tansiyonu Terazi Gibi Dengeleyip İltihabı Kurutuyor
Türk Gıda Devinin İsmi Değişti: Her Markette Satılıyordu Türk Gıda Devinin İsmi Değişti: Her Markette Satılıyordu
Hobi Olarak Başladı Mesleği Oldu: Elleriyle Tek Tek Diziyor, Kapısında Metrelerce Kuyruk Oluyor Hobi Olarak Başladı Mesleği Oldu: Elleriyle Tek Tek Diziyor, Kapısında Metrelerce Kuyruk Oluyor