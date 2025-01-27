Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruhani Reis Kazancıyan ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ermeni Katolik Cemaati Ruhani Reisi Vartan Kerabaydzar Kirakos Kazancıyan ile beraberindekiler ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruhani Reis Kazancıyan ile Görüştü

Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet sitesinde yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ermeni Katolik Cemaati Ruhani Reisi Vartan Kerabaydzar Kirakos Kazancıyan ile beraberindekileri Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi’nde kabul etti" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA

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