Yanlış Duymadınız: O Köyde Hasta Olmak Resmen Yasaklandı! Belediyeden Açıklama Yapıldı
İtalya'nın güneyindeki yoksul köylerden biri olan Belcastro, Belediye Başkanı Antonio Torchia’nın yayımladığı sıra dışı bir kararnameyle gündeme geldi.
Kaynak: Haber Merkezi
Belediye Başkanı Antonio Torchia’nın yayımladığı kararnamede, köy sakinlerinden "acil tıbbi yardıma ihtiyaç duyabilecek herhangi bir hastalığa yakalanmamaları" emredildi.
SAĞLIK SİSTEMİNE ‘MİZAHİ KIŞKIRTMA’
Belediye Başkanı Torchia, kararnamenin bir "mizahi kışkırtma" olduğunu belirterek, bu adımın bölgedeki sağlık sistemindeki eksikliklere dikkat çekmek için yapılan acil çağrılardan daha etkili olduğunu ifade etti.
SAĞLIK ERİŞİMİNDE BÜYÜK ZORLUK YAŞIYORLAR
Yaklaşık 1200 nüfuslu köyde yaşayanların yarısı 65 yaşın üzerinde. Torchia, köyden en yakın acil servise ulaşmanın oldukça zor olduğunu vurguladı. En yakın sağlık merkezinin 45 kilometre mesafede bulunduğunu ve bu mesafeyi kat eden yolun hız sınırının sadece saatte 30 kilometre olduğunu ifade etti.
‘YOLLAR, HASTALIKTAN DAHA TEHLİKELİ’
Bir İtalyan televizyon kanalına açıklama yapan Torchia, "Eğer acil yardıma ihtiyacınız olursa ve tek umudunuz o mesafeyi aşmaksa, kendinizi güvende hissetmeniz imkânsız. Yollarımız, bölgedeki herhangi bir hastalıktan daha büyük bir risk teşkil ediyor" dedi.
NÖBETÇİ DOKTOR HİZMETİ DÜZENSİZ
Köydeki nöbetçi doktor muayenehanesi ise düzensiz bir şekilde çalışıyor. Hafta sonları, tatillerde ve mesai saatleri dışında hizmet vermeyen bu sistem, köy halkının sağlık hizmetine erişimini daha da zorlaştırıyor.