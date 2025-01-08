Yanlış Duymadınız: O Köyde Hasta Olmak Resmen Yasaklandı! Belediyeden Açıklama Yapıldı

‘YOLLAR, HASTALIKTAN DAHA TEHLİKELİ’

Bir İtalyan televizyon kanalına açıklama yapan Torchia, "Eğer acil yardıma ihtiyacınız olursa ve tek umudunuz o mesafeyi aşmaksa, kendinizi güvende hissetmeniz imkânsız. Yollarımız, bölgedeki herhangi bir hastalıktan daha büyük bir risk teşkil ediyor" dedi.

NÖBETÇİ DOKTOR HİZMETİ DÜZENSİZ

Köydeki nöbetçi doktor muayenehanesi ise düzensiz bir şekilde çalışıyor. Hafta sonları, tatillerde ve mesai saatleri dışında hizmet vermeyen bu sistem, köy halkının sağlık hizmetine erişimini daha da zorlaştırıyor.