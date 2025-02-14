Beyoğlu'nda Elektrik Kesintileri Halkı Bezdirdi! Mahalleli Ayakta, Polis Teyakkuzda

Beyoğlu'nda BEDAŞ tarafından yapılan bakım çalışması nedeniyle yaşanan elektrik kesintilerine vatandaş tepki gösterdi. Günlerdir büyük bir mağduriyet yaşadıklarını ifade eden mahalle sakinleri durumla ilgili imza topladı. Öte yandan polis ekiplerinin de BEDAŞ yetkililerini vatandaşın tepkisine karşı korumak için görev yaptığı öğrenildi. Mahalleye ne zaman elektrik verileceğine dair bir bilgi ise paylaşılmadı.

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Beyoğlu'nda Elektrik Kesintileri Halkı Bezdirdi! Mahalleli Ayakta, Polis Teyakkuzda

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) tarafından Beyoğlu Aynalı Çeşme Caddesi'nde gerçekleştirilen bakım çalışması nedeniyle günlerdir mahalleye elektrik verilmediği öğrenildi. Yaşadıkları mağduriyete tepki gösteren mahalle sakinleri, sokağa döküldü.

Beyoğlu'nda Elektrik Kesintileri Halkı Bezdirdi! Mahalleli Ayakta, Polis Teyakkuzda - Resim : 1

POLİS MAHALLEDE GÖREVDE

Yeni Durum'un haberine göre; mahallelinin BEDAŞ yetkililerine tepkisi iki gündür sürerken, emniyet güçleri de yetkilileri tepkilere karşı korumak için görev yapmaya başladı.

MAHALLE SAKİNLERİNE BİLGİ VERİLMEDİ

Belediyenin yaşanan kesinti sebebiyle mahalle sakinlerine herhangi bir bilgi vermediği ifade edilirken, elektriğin tekrar ne zaman verileceğine dair bir bilgi de paylaşılmadı.

Beyoğlu'nda Elektrik Kesintileri Halkı Bezdirdi! Mahalleli Ayakta, Polis Teyakkuzda - Resim : 2

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAKLAR

Yaşanan mağduriyete karşı imza toplayan Kamer Hatun Mahallesi sakinleri de Savcılığa BEDAŞ hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Öte yandan çalışmanın açılışını Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in yaptığı Kadın Dayanışma Merkezi'nin önünde gerçekleştirildiği öğrenildi.

Kaynak: Yeni Durum

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