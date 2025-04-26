Girişim Fikri Olanlar Dikkat! '10 Milyon Mehmet'in Yaptığını Sakın Yapmayın… Güler misin Ağlar mısın?

Eskişehir'de hamburger dükkanı sahibi Mehmet Turşucu, yeni girişim fikirleri için geçen yıl kredi çekti. Kısa süre sonra zarar eden işletmecinin borcu 10 milyon TL'ye ulaştı.

MİZAHA VURDU

Kazancını arttırmak amacıyla farklı stratejiler geliştiren işletmeci, borcunu kapatma sürecini sosyal medyada '10 Milyon Mehmet' lakabı ile mizahi bir şekilde hikayeleştirmeye başladı. Borcunu 6 ayda kapatmayı hedeflediğini açıklayan Turşucu'nun videoları ilgi topladı.

'FAİZ ÖDEMEYE BAŞLADIK'

Mehmet Turşucu, süreci şöyle anlattı: Ufak tefek ticari borçlarımız vardı. Sonra bir girişimcilik hikayesine atılalım dedik. Şehir dışında bir yer daha yapmayı planladım ama bu plana uyamadık. Kredileri erken çektik, konumlar yanlış seçildi ve paralar yakılmaya başlandı. Otomatikman faiz döngüsüne girdik. Bu döngüye girince de faiz ödemeye başladık. Dükkân bir taraftan kazanıyordu ama o sırada işler düşmeye başladı.

'10 MİLYON TL BORCUMUZ VAR'

Turşucu, '10 Milyon Mehmet' lakabının nasıl ortaya çıktığına dair şu bilgileri verdi: İş hacmimizi arttırmamız gerektiği için bunu yaptık. Normal bir hamburger sayfasını kim ne kadar takip edebilir ya da neyi keşfedebilirsiniz? Sonra mizahi bir sayfada pazarlama fikri ortaya çıktı. Aslında hedef o muydu, bilmiyorum. Ben bir yandan dertlerimi döküyorum. Cidden 10 milyon TL borcumuz var ve bunu azaltmaya çalışıyoruz. Bu süreçte sağ olsun çekim arkadaşlarımın mizahi bakış açıları çok geniş. Bu konuda onlara teşekkür ediyorum. Bu kadar beklemiyordum. Yani çok çok hızlı büyüdü. Bir anda hemen sıçrayınca tabii ki ilgi odağı olduk. Yolda yürürken falan, '10 Milyon Mehmet geçiyor' diyerek el sallayanlar falan oluyor. Böyle değişik bir duygu. Bazı müşteriler buraya geliyorlar, 'Benim 10 milyondan olan borcumu düş' diyorlar. Şu an şehir dışından da gelen var. Hep birlikte inşallah 6-7 ayda bitireceğiz.

'PROJELERİNİZDEN VAZGEÇMEYİN'

Turşucu, yeni girişimcilere ise şu tavsiyelerde bulundu: Asla vazgeçmemek lazım. Tabii ki moralman çöktüğüm günler bizim de oluyor. Her zaman böyle gülüp eğlenmiyoruz. Çünkü borçluluk çok bambaşka bir olay. Ama pes etmemek gerekiyor. Pes edince yani dükkânı kapatmak kolay, iflas etmek de kolay, çekip gitmek de kolay ülkeden. Yani bu bize bir şey kazandırmayacak. Tekrar sıfırdan başlamamız gerekecek. Onun için zaten başlamışız. Yürüttüğümüz bir proje var. Bunu geliştirmek, bundan yaptığımız hatalardan ders çıkartıp onları düzeltip daha ileri taşımak daha mantıklı, daha istikrarlı olacaktır. Böyle çalışmalarımız var. Sizlere de tavsiyem, projelerinizden vazgeçmeyin.