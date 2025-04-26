Kandilli Müdürü 'Artçı Şoklara' Dikkat Çekti: 'Dikkatle İzliyoruz'

İstanbul'da 23 Nisan'da öğle saatlerinde meydana gelen deprem, hem AFAD hem de Kandilli Rasathanesi tarafından kaydedildi. AFAD depremin büyüklüğünü 6.2, Kandilli Rasathanesi ise 6.1 olarak açıkladı. Şiddetli sarsıntı sonrası panikleyen vatandaşlar evlerini terk ederken, Fatih'te yalnızca bir metruk binanın yıkıldığı, başka bir bina hasarı ya da can kaybı yaşanmadığı bildirildi. Ancak deprem nedeniyle balkondan atlayan 151 kişinin yaralandığı açıklandı.

İstanbul genelinde tedirginlik yaratan depremin ardından, vatandaşların tedbirli olmaları ve yetkililerin uyarılarını dikkate almaları gerektiği vurgulandı. Uzmanlar, özellikle artçı depremler nedeniyle hasarlı binalara girilmemesi yönünde uyarılarda bulundu.

ARTÇILAR SÜRÜYOR

Depremin ardından Marmara bölgesinde artçı sarsıntılar etkili olmaya devam etti. Kandilli Rasathanesi Müdürü Nurcan Meral Özel, 23 Nisan'da depremin yaşandığı saat olan 12.49'dan 26 Nisan saat 13.00'e kadar toplam 455 artçı depremin kaydedildiğini bildirdi. Yetkililer, artçı sarsıntıların bir süre daha devam edeceğini belirtirken, tsunami riski bulunmadığını da vurguladı.

Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Nurcan Meral Özel, şiddetli depremin ardından kaydedilen 5.2 büyüklüğündeki iki büyük artçı şokun dikkate izlendiğini bildirdi. Sismik hareketliliğin devam ettiğini kaydeden Özel'in konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Marmara Denizi, Silivri açıklarında meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından, iki büyük artçı şok (Mw=5.2, Mw=5.2) ve devam eden sismik hareketlilik KRDAE tarafından hassasiyetle izlenmektedir. 26 Nisan saat 13:00 itibarıyla toplam 455 adet artçı deprem çözülmüştür." ifadelerini kullandı.