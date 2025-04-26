İstanbul Beşik Gibi! Kandilli Rasathanesi Artçı Sarsıntıların Sayısını Açıkladı

İstanbul'da 23 Nisan'da öğle saatlerinde AFAD'ın verilerine göre 6.2, Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şiddetli deprem sonrası panikleyen vatandaşlar evleri terk etti. Fatih'te metruk bir bina dışında yıkılan bina ihbarı olmazken, can kaybı da yaşanmadı. Balkondan atlayan 151 kişinin yaralandığı açıklandı.

445 ARTÇI SARSINTI

Korkutan depremlerin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, 23 Nisan-26 Nisan arasında kaydedilen artçı sarsıntı sayısı 445 oldu. Artçı depremlerin süreceği bildirilirken, tsunami riskinin bulunmadığı da açıklandı.

Kandilli Rasathanesi, Marmara Denizi'nde meydana gelen depremlerle ilgili yeni bir bilgilendirme notu paylaştı.

Bilgi notunda şu ifadeler yer aldı:

"23 Nisan 2025 tarihinde Marmara Denizi Silivri açıklarında büyüklüğü Mw:6.1 olan şiddetli bir deprem meydana gelmiştir. Ana şoku izleyen iki ana artçı deprem (Mw:5.2; Mw:5.2) ve hala devam eden sismik aktivite Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE), Bölgesel Deprem Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından dikkatle 7/24 izlenmektedir. Bugün itibari ile (26 Nisan 2025) artçı aktivite sayısı 445'ye ulaşmıştır.

KRDAE BDTİM tarafından hazırlanan basın bülteni depremi takip eden ilk 30 dakika içinde web sayfasında yayınlanmıştır ve her gün güncellenmektedir.

Deprem artçı aktivitesi genellikle Orta Marmara ile Kumburgaz segmenti arasında 15-20 km'lik bir alan içinde yoğunlaşmıştır.

Deprem, Marmara Bölgesi ve civarındaki illerde hissedilmiştir. Deprem merkez üssündeki aletsel şiddet MMI VIII ve yerleşim yerlerinde aletsel şiddet değeri V’e kadar ulaşmıştır. Deprem ivme kayıtları incelediğinde; yapıların maruz kaldığı spektral ivmenin, tasarımda esas alınan spektrumun oldukça altında kaldığı görülmüştür.

TSUNAMİ TEHLİKESİ YOK

İlgili depremi takiben 6. dakikada tsunami uyarı mesajlarımız ülkemizde AFAD'a, bölgemizde de sistemimize üye olan ülkelerin ilgili merkezlerine iletilmiştir. Gözlemlerle tsunami uyarısı aletsel olarak teyit edilmiştir. Bu uyarı 16:53 itibarı ile tsunami tehlikesinin geçmiş olduğuna dair mesaj ile sonlandırılmıştır.

Artçı sarsıntılar önümüzdeki günlerde bir süre daha devam edecektir. Vatandaşlarımızın yetkili kurumların açıklamalarını dikkate almaları ve riskli olduğu tespit edilen binalara girmemeleri önerilir."