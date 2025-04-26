Konya'da 3.9 Büyüklüğünde Deprem

Konya'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Cihanbeyli olarak açıklanırken derinliği ise 13.15 kilometre olarak kayıtlara geçti.

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Konya'da 3.9 Büyüklüğünde Deprem

AFAD'ın verilerine göre Konya'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 07.16'da yaşanan depremin derinliği 13.15 kilometre olarak ölçüldü. Cihanbeyli merkezli deprem, vatandaşları korkuttu.

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Kaynak: Haber Merkezi

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