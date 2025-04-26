Konya'da 3.9 Büyüklüğünde Deprem
Konya'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Cihanbeyli olarak açıklanırken derinliği ise 13.15 kilometre olarak kayıtlara geçti.
AFAD'ın verilerine göre Konya'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Saat 07.16'da yaşanan depremin derinliği 13.15 kilometre olarak ölçüldü. Cihanbeyli merkezli deprem, vatandaşları korkuttu.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 26, 2025
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Cihanbeyli (Konya)
Tarih:2025-04-26
Saat:07:16:34 TSİ
Enlem:38.50667 N
Boylam:33.08778 E
Derinlik:13.15 km
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Kaynak: Haber Merkezi
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