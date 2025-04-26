İstanbul Fatih’te Skandal! Bakıcının Bebeğe Şiddeti Gizli Kamerada

İstanbul'un Fatih ilçesinde Özbekistanlı bakıcı Maftuna İshmatova, kendi evinde baktığı bebeği acımasızca darbetti. O anlar evdeki başka bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, bakıcı gözaltına alındı.

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İstanbul'un Fatih'te geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, Özbekistan uyruklu Maftuna İshmatova, yine Özbekistanlı bir ailenin bebeğine bakmak için anlaştı. Yaklaşık 2 aydır kendi evinde bakıcılık yapan İshmatova, bebeğe şiddet uygulamaya başladı.

Ağlayan bebeğe tokat ve tekme atan bakıcıyı yine evde olan başka bir kişi cep telefonu kamerasıyla kaydedip polise haber verdi.

İstanbul Fatih’te Skandal! Bakıcının Bebeğe Şiddeti Gizli Kamerada - Resim : 1

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Eve gelen ekipler, Maftuna ishmatova’yı gözaltına aldı. Maftuna ishmatova emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi

İstanbul Fatih’te Skandal! Bakıcının Bebeğe Şiddeti Gizli Kamerada - Resim : 2

KENDİ ÇOCUKLARI ESİRGEME KURUMUNDA

Öte yandan evli olduğu öğrenilen Maftuna ishmatova’nın 2 kız çocuğu olduğu ve çocuklarının çocuk esirgeme kurumunda olduğu öğrenildi.

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