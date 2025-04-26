Türkiye'de Deprem Riski En Az Şehirler Belli Oldu: AFAD ve MTA Deprem Haritasını Yeniledi
AFAD ve MTA tarafından güncellenen haritalara göre, Türkiye’de deprem riski en az olan şehirler belli oldu. İşte en güvenli yaşam arayanlar için ideal 20 şehir...
Kaynak: Haber Merkezi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından hazırlanan Türkiye Deprem Tehlike Haritası ve Türkiye Aktif Fay Haritası, yenilenen verilerle birlikte yayımlandı. Son güncellemeye göre, deprem riski en düşük olan 20 şehir belli oldu.
İstanbul ve Kütahya'da peş peşe yaşanan depremler sonrası, vatandaşlar güvenli şehir arayışına yöneldi. Özellikle aileler, emekliler ve yatırımcılar için büyük önem taşıyan bu liste, hem güvenli yaşam alanları hem de değer kazanan bölgeler açısından dikkat çekiyor.
DEPREM RİSKİ HANGİ KRİTERLERE GÖRE DEĞERLENDİRİLİYOR?
Uzmanlar, bir bölgenin deprem riskini belirlerken şu unsurları dikkate alıyor:
Bölgenin aktif fay hatlarına olan mesafesi
Zeminin jeolojik yapısı ve dayanıklılığı
Tarihi depremlerin sıklığı ve büyüklükleri
Yapılan jeolojik ve sismolojik analizlerin sonuçları
Bu kriterlere göre yapılan analizler sonucunda hazırlanan yeni liste, güvenli bir yaşam planı yapmak isteyenler için yol gösterici nitelik taşıyor.
İşte Türkiye'de deprem riski en az olan 20 şehir:
20. EDİRNE
Marmara Bölgesi’nde yer almasına rağmen Edirne, fay hatlarından uzakta olduğu için daha az riskli iller arasında.
19. KIRIKKALE
Ankara’ya yakınlığıyla bilinen Kırıkkale, deprem riski düşük iller arasında bulunuyor.
18. KARAMAN
Konya’ya komşu olan Karaman da benzer şekilde düşük deprem riski taşıyor.
17. KONYA
Türkiye’nin yüz ölçümü bakımından en büyük ili olan Konya, deprem riski en düşük iller arasında yer alıyor.
16. AKSARAY
Aksaray, hem ulaşım hem de güvenlik açısından avantaj sağlayan bir şehir.
15. NİĞDE
İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan Niğde, düşük sismik aktiviteyle ön plana çıkıyor.
14. NEVŞEHİR
Kapadokya’nın merkezi olan Nevşehir, turizm kadar deprem güvenliği açısından da öne çıkıyor.
13. KIRŞEHİR
Deprem açısından sakin iller arasında gösterilen Kırşehir, tercih edilen güvenli bölgelerden biri.
12. YOZGAT
Orta Anadolu’nun kalbinde yer alan Yozgat, fay hatlarına uzak konumuyla dikkat çekiyor.
11. ÇANKIRI
İç Anadolu’nun kuzeyinde bulunan Çankırı, düşük sismik tehlike haritasına sahiptir.
10. AMASYA
İç Anadolu’ya yakın konumda bulunan Amasya, tarihsel olarak büyük depremlerden etkilenmemiştir.
9. KARABÜK
Sanayi kenti olmasına rağmen, Karabük’ün birçok bölgesi deprem açısından risk taşımıyor.
8. ZONGULDAK
Zonguldak, hem kıyı hem de iç bölgeleriyle düşük sismik aktivite gösteren iller arasında yer alıyor.
7. BARTIN
Batı Karadeniz’in sakin şehirlerinden Bartın, deprem açısından güvenli yerleşim yerlerinden biri olarak öne çıkıyor.
6. KASTAMONU
İç Anadolu ile Karadeniz arasında yer alan Kastamonu, zemin yapısı ve konum itibarıyla düşük risk grubunda.
5. GİRESUN
Fay hatlarına uzak olan Giresun, düşük deprem riski nedeniyle tercih edilen şehirlerden biri.
4. TRABZON
Karadeniz Bölgesi'nin en gelişmiş şehirlerinden biri olan Trabzon, deprem açısından oldukça güvenli bölgeler arasında yer alıyor.
3. RİZE
Rize’nin özellikle merkez ve doğu ilçeleri, düşük sismik aktivite ile öne çıkıyor.
2. ARTVİN
Karadeniz'in doğusunda yer alan Artvin, fay hatlarından uzak konumuyla dikkat çekiyor.
1. SİNOP
Karadeniz kıyısında yer alan Sinop, hem jeolojik olarak hem de tarihsel veriler ışığında en düşük deprem riskine sahip iller arasında başı çekiyor.