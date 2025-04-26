Türk Halk Müziği Sanatçısı Ali Ekber Çiçek, Mezarı Başında Anıldı

Türk Halk müziği sanatçısı Ali Ekber Çiçek, vefatının 19’uncu yıldönümünde Edremit'in Tahtakuşlar Mahallesi'ndeki mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.

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Türk Halk Müziği Sanatçısı Ali Ekber Çiçek, Mezarı Başında Anıldı

Ozan Ali Ekber Çiçek, vefatının 19’uncu yılında Edremit'te mezarı başında anıldı. Törene, sanatçının kızı Ebru Çiçek'in yanı sıra Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, CHP Edremit İlçe Başkanı Emin Yalçıntaş ve çok sayıda seveni katılım sağladı.

Dualarla başlayan anma programı, sanatçının unutulmaz eserlerinin seslendirilmesi ve mezarına karanfil bırakılmasıyla devam etti.

'SANKİ DÜN GİBİ'

Törende konuşan Ebru Çiçek, ''Babam hep derdi ki 'ektiğimizi biçeceğiz' kızım. Herkes için ufak bir anlam ama derin bir mana taşıdığına inanıyorum. Gerçekten ektiğini biçtiği sizlerle bizlerle hala var olduğunu, yaşattığımızı, onu hissettiğimizi, inanarak ve gerçekten bu samimiyetinizi görerek şahit oluyorum. Çok mutluyum sizlerle birlikte olduğumuz için. Ama babamın hüznü, 19’uncu senesi gerçekten inanılır gibi değil, sanki dün gibi. İyi ki varsınız'' ifadelerini kullandı.

Türk Halk Müziği Sanatçısı Ali Ekber Çiçek, Mezarı Başında Anıldı - Resim : 1

HAYIR YEMEĞİ VERİLDİ

Başkan Mehmet Ertaş ise şunları söyledi: “Kendine has üslubuyla, içtenliğiyle ve türküleriyle yüreğimize işleyen değerli sanatçımızı hiçbir zaman unutmayacağız. Bizlere ölümsüz eserler bırakan, bu toprakların sesi olan, bizleri ezgileriyle birbirimize bağlayan o eşsiz sanatıyla Ali Ekber Çiçek daima yaşayacaktır. Büyük ozanın türküleri dilimizden düşmeyecek, kalbimizde yaşamaya devam edecektir” .

Törenin ardından Tahtakuşlar Mahallesi'nde sanatçı için ''hayır yemeği'' ikram edildi.

Kaynak: ANKA

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