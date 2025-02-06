En Fazla Şikayet Alınan Bakanlıklar Açıklandı

Rapora göre, 2024 yılı boyunca Kamu Denetçiliği Kurumu’na toplamda 14 bin 762 başvuru yapıldı. Bu başvuruların büyük bir kısmı, Adalet, Sağlık ve Milli Eğitim bakanlıkları ile kamu personel yönetimi, eğitim-öğretim, ve yerel yönetim hizmetlerine yönelik oldu.

TEK TEK AÇIKLANDI

Kamu Denetçiliği Kurumu'nun verilerine göre, şikayet başvurularının büyük bir kısmı, Türkiye'nin en temel alanlarındaki sorunları yansıttı. Adalet, sağlık ve eğitim gibi kritik hizmetlerin yanı sıra istihdam politikaları da vatandaşların şikayet ettiği önemli konular arasında yer aldı.