En Fazla Şikayet Alınan Bakanlıklar Açıklandı
Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından hazırlanan 2024 Yıllık Raporu, vatandaşların en çok şikayetçi olduğu bakanlıkları ve sorunları gözler önüne serdi. Adalet, Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlıkları, şikayet başvurularında öne çıkan kurumlar oldu.
Kaynak: Birgün
Rapora göre, 2024 yılı boyunca Kamu Denetçiliği Kurumu’na toplamda 14 bin 762 başvuru yapıldı. Bu başvuruların büyük bir kısmı, Adalet, Sağlık ve Milli Eğitim bakanlıkları ile kamu personel yönetimi, eğitim-öğretim, ve yerel yönetim hizmetlerine yönelik oldu.
TEK TEK AÇIKLANDI
Kamu Denetçiliği Kurumu'nun verilerine göre, şikayet başvurularının büyük bir kısmı, Türkiye'nin en temel alanlarındaki sorunları yansıttı. Adalet, sağlık ve eğitim gibi kritik hizmetlerin yanı sıra istihdam politikaları da vatandaşların şikayet ettiği önemli konular arasında yer aldı.
İLK SIRADAKİ BAKANLIK...
2024 yılı itibariyle, en fazla şikayet edilen alanlar arasında adalet, milli savunma ve güvenlik, kamu personel rejimi, eğitim-öğretim ve çalışma politikaları dikkat çekti. Adalet, milli güvenlik ve savunma alanındaki şikayetler toplam başvuruların yüzde 22,9'unu oluşturdu.
Şikayet başvurularının konularına göre dağılımı şu şekilde gerçekleşti:
Adalet, milli güvenlik ve savunma: 3 bin 385 başvuru
Kamu personel rejimi: 3 bin 170 başvuru
Eğitim-öğretim, gençlik ve spor: Bin 247 başvuru
Mahalli idarelerce yürütülen hizmetler: Bin 74 başvuru
Çalışma ve sosyal güvenlik: Bin 39 başvuru
En Çok Şikayet Edilen Bakanlıklar 2024 yılı itibariyle Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı yine en fazla şikayet edilen bakanlıklar arasında başı çekti. Adalet Bakanlığı, 2 bin 757 şikayet ile birinci sırada yer alırken, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı sırasıyla 937 ve 881 şikayetle dikkat çekti.
2024 yılında şikayet sayısına göre bakanlıkların sıralaması şu şekilde oluştu:
Adalet Bakanlığı: 2 bin 757 şikayet
Sağlık Bakanlığı: 937 şikayet
Milli Eğitim Bakanlığı: 881 şikayet
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı: 367 şikayet
Hazine ve Maliye Bakanlığı: 236 şikayet