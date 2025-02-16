Deniz Kuvvetleri Komutanı Tatlıoğlu'ndan Katar'a Ziyaret
Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Katar’da, Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı’nı ziyaret etti.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Katar’da resmi temaslarda bulunan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı'na ziyarette bulunduğunu ve devam eden faaliyetlere ilişkin bilgi aldığını bildirdi.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Tatlıoğlu’nun ziyaret sırasında görevli personelle bir araya geldiğini duyurulurken, ziyaretten fotoğraflarda paylaşıldı.
Kaynak: ANKA