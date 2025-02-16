Dört Gün Aralıksız Kar Yağan Kentte Kapalı Yollar Ulaşıma Yeniden Açıldı

Diyarbakır’da yaklaşık 4 gündür aralıksız devam eden kar yağışı sonrasında kapanan yolları açmak için başlatılan çalışmalarda sona gelindi. 10 ilçede 263 kırsal mahallede kapanan bin 879 kilometrelik yol ulaşıma açıldı.

Dört Gün Aralıksız Kar Yağan Kentte Kapalı Yollar Ulaşıma Yeniden Açıldı

Diyarbakır’da 12, 13 ve 14 Şubat tarihlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan yollar ulaşıma açıldı.

Dört Gün Aralıksız Kar Yağan Kentte Kapalı Yollar Ulaşıma Yeniden Açıldı - Resim : 1

Kulp, Silvan, Lice, Dicle, Ergani, Çüngüş, Çermik, Çınar, Bağlar, Hani ilçelerinde 263 kırsal mahalle yolunda yürütülen çalışmalarda 30 mahallede 250 kilometre yol açıldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentte 4 gün boyunca etkili olan kar yağışı nedeniyle 10 ilçede 263 kırsal mahallede kapanan bin 879 kilometrelik yolun kullanılabilir hale geldiğini açıkladı.

Dört Gün Aralıksız Kar Yağan Kentte Kapalı Yollar Ulaşıma Yeniden Açıldı - Resim : 2

Kaynak: İHA

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