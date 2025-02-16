Kastamonu Valiliği'nden 'Fırtına' Alarmı

Kastamonu Valiliği, yarın öğlen saatlerinden itibaren Karadeniz’de etkili olması beklenen fırtınaya karşı vatandaşlarına uyarıda bulundu.

Kastamonu Valiliği'nden 'Fırtına' Alarmı

Kastamonu Valiliği, yazılı bir açıklama yaparak Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan son değerlendirmelere göre, yarın öğlen saatleri itibari ile Karadeniz’de fırtına etkili olmasının beklendiğini bildirdi.

Vatandaşların yaşanabilecek aksaklıklara karşı uyarıldığı duyuruda, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan son değerlendirmelere göre; Batı Karadeniz’in doğusunda rüzgarın 17 Şubat Pazartesi günü saat 12.00’de itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, Salı günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi tahmin edildiğinden oluşabilecek deniz ulaşımındaki aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

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