Ordu Mutfağına Yeni Lezzet, Yarım Saatte Tükendi

Lezzetiyle ünlenen Ordu mutfağına artık kaz eti de dahil oldu. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Kars’a kadar kaz gönderdiklerini söyledi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde üretilen ve kesimi yapılan kazlar, Ordu mutfağına dahil oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, kaz yetiştiriciliği ile Ordu’da yeni bir ekonomi oluşturduklarını, Kars iline dahi kaz gönderildiğini söyledi.

YARIM SAATTE TÜKENDİ

Ordu’nun Fatsa ilçesinde menülere konan kaz eti, ilk günden yoğun ilgi gördü. 50-60 kişilik hazırlanan yemekler yarım saat içerisinde tükendi. Başkan Mehmet Hilmi Güler “Kaz konusunda Ordu önemli bir atak yaptı. Hem üretimi arttı, kesimhane kurduk. Şimdi de kaz ile ilgili ilimizde yeni yemekler yeni reçeteler oluşturuluyor. Şuanda kaz tiridi üzerine yemekler yapılıyor” dedi.

Kaynak: İHA