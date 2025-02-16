Batman’da 130 Köy Yolu Ulaşıma Açıldı

Batman’da yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapan 130 köy ve mezra yolu, ekiplerin çalışmalarının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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Batman’da 130 Köy Yolu Ulaşıma Açıldı

Yoğun kar yağışı nedeniyle Gercüş, Kozluk ve Sason ilçelerine bağlı 186 köy ve mezraya ulaşım kesilmişti.

Vali Ekrem Canalp’ın direktifleriyle ve ilçe kaymakamlarının koordinesinde karla mücadele çalışmaları için harekete geçen özel idare ekipleri, çalışmalar dahilinde 2 günde 130 köy ve mezra yolunu kardan temizleyerek yeniden ulaşıma açtı.

Batman’da 130 Köy Yolu Ulaşıma Açıldı - Resim : 1

Yer yer kar kalınlığının bir metreyi bulduğu kırsal kesimlerdeki köy ve mezra yollarında kardan temizleme çalışmaları ise devam ediyor.

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Kaynak: İHA

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