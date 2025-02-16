Geleneksel Güreşlere Büyük İlgi
Balıkesir’de gerçekleştirilen deve güreşleri, büyük ilgi topladı. Geleneksel deve güreşinin sevdalıları tribünlerden tezahüratlar yaparak, müsabakaya eşlik etti.
Balıkesir’in Havran ilçesinde sabah saatlerinde başlayan geleneksel deve güreşleri herkesin ilgisini çekti. Havran Millet Parkı’nda düzenlenen etkinliğe Antalya’dan Çanakkale’ye kadar geniş bir bölgeden 150 deve katıldı.
Develerin mücadelesini izlemek isteyenler tribünleri doldurdu. Çeşitli müsabakalarda dereceye giren develerin sahiplerine kupaları takdim edildi.
Kaynak: İHA