Geleneksel Güreşlere Büyük İlgi

Balıkesir’de gerçekleştirilen deve güreşleri, büyük ilgi topladı. Geleneksel deve güreşinin sevdalıları tribünlerden tezahüratlar yaparak, müsabakaya eşlik etti.

Geleneksel Güreşlere Büyük İlgi

Balıkesir’in Havran ilçesinde sabah saatlerinde başlayan geleneksel deve güreşleri herkesin ilgisini çekti. Havran Millet Parkı’nda düzenlenen etkinliğe Antalya’dan Çanakkale’ye kadar geniş bir bölgeden 150 deve katıldı.

Develerin mücadelesini izlemek isteyenler tribünleri doldurdu. Çeşitli müsabakalarda dereceye giren develerin sahiplerine kupaları takdim edildi.

Geleneksel Güreşlere Büyük İlgi - Resim : 1

Kaynak: İHA

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