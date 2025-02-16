Türkiye'nin Sibiryası'nda Ne Var Ne Yoksa Dondu, Eksi 27 Derecede Hayat Felç Oldu
Kar yağışı ile birlikte sıcaklığın geceleri eksi 27 dereceye kadar düştüğü Erzincan’da ne var ne yoksa buz tuttu. Türkiye’nin Sibirya’sı olarak anılan, beyaza bürünen kentte göller buz tutunca balıkçılar da zor anlar yaşadı.
Kar yağışı yavaş yavaş Türkiye genelinde etkisini göstermeye devam ederken, bazı illerdeki yoğun yağış hayatı felç etti. Geceleri termometrelerin eksi 27’yi bulduğu, gündüz sıcaklığın 17 dereceyi gösterdiği Erzincan'ın Tercan ilçesinde göller buz tuttu.
20 santimetre buzla kaplanan göllerde balık tutmaya çalışanlar buzları kırarak kütleleri azaltmaya çalıştı. Meteoroloji’nin kar yağışının devam edeceği yönünde uyarı yaptığı kentte, çığ tehlikesi ile buzlanma ve don olayına karşı uyarılar yayınlandı.
Kaynak: İHA