Metrelerce Yuvarlanan Araçtan Sağ Çıktılar

Tokat’ta yaşanan trafik kazasında korku dolu anlar yaşandı. Kazan sonrası uçurumdan aşağı yaklaşık 400 metre takla atarak yuvarlanan araçtaki 4 kişi yaralı olarak kurtuldu.

Metrelerce Yuvarlanan Araçtan Sağ Çıktılar

Kaza 15.00 sularında Topcam yayla yolu Çamdere köyü yakınlarında yaşandı.

İddiaya göre, U.Ç.’nin kullandığı 60 ACJ 801 plakalı otomobil henüz öğrenilemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 400 metrelik uçurumdan aşağı yuvarlandı.

Metrelerce Yuvarlanan Araçtan Sağ Çıktılar - Resim : 1

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Takla atarak ters dönen aracın sürücüsü ve otomobilde bulunan A.Ç., S.Ç. ve U.Ç. itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılabildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Tokat'taki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Meydana gelen kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Metrelerce Yuvarlanan Araçtan Sağ Çıktılar - Resim : 2

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Kaynak: İHA

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