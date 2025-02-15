Minibüs ve Otomobilin Çarpıştığı Kazada Kıl Payı Ölümden Döndü
Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi. Minibüsle otomobil sürücüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada, otomobil sürücüsü yaralandı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde Nadis U. Yönetimindeki otomobil, yolun karşısından gelen minibüse çarptı. Fethiye-Antalya kara yolu Karaçulha Mahallesi Hal Kavşağı'nda meydana gelen kazada otomobil sürücü yaralı olarak ayrıldı. Kavşaktaki yön tabelasının demir direğine çarparak durabilen otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
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