Seyir Halindeki Otomobil Alevler İçinde Kaldı

Alınan bilgiye göre Aşağı Everek mahallesinde 8 D 2626 plakalı otomobil, seyir halindeyken bir anda alevler içinde kalarak yanmaya başladı.

Durumun ihbar edilmesi sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alınırken, çıkan yangın vatandaşların da yardımıyla söndürüldü. Otomobilde maddi hasar oluşurken, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA