Niğde’de Şüpheli Ölüm

Niğde’nin Bor ilçesinde bir kişiyi araç içerisinde cansız halde gören vatandaşlar durumu ekiplerle bildirdi. Ekiplerin yaptığı incelemede şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Niğde’de Şüpheli Ölüm

Alınan bilgilere göre olay Niğde’nin Bor ilçesinde TOKİ konutlarında yaşandı. TOKİ konutları mevkisinde araç içerisinde bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını fark eden vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin ilk incelemesinde şahsın Ergün Ç. (36) olduğu ve yaşamını yitirdiği tespit edildi.

İncelemelerin ardından Ergün Ç.'nin cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna nakledildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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