Son Ankette Dengeler Değişti! Yüzde 9 Oy Oranı Olan Parti Barajı Geçemiyor

ORC Araştırma tarafından 11-14 Şubat tarihlerinde 3130 katılımcıyla yapılan ankette çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. CHP anketten birinci parti olarak çıkarken, AKP ikinci sırayı kaptı. Ankette en dikkat çeken ise yüzde 9 oy oranına sahip bir partinin barajı geçememesi oldu.

Gülsüm Alpkıray Gülsüm Alpkıray
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Son Ankette Dengeler Değişti! Yüzde 9 Oy Oranı Olan Parti Barajı Geçemiyor

Türkiye’de erken seçim tartışmaları hız kesmeden devam ederken, siyasi partiler olası bir seçim için hazırlıklarını sürdürüyor. Özellikle ana muhalefet partisi CHP'nin aday belirleme sürecini başlatarak ön seçim yapacağını duyurması sonrası kamuoyunun siyasi tercihlerine ilişkin yapılan anketler de gündemin üst sıralarında yer alıyor.

ORC Araştırma’nın 11-14 Şubat tarihleri arasında 3130 katılımcıyla gerçekleştirdiği son seçim anketi, Türkiye’de siyasi dengelerin değiştiği gösterdi. Ankete göre, AKP ve CHP arasındaki oy farkı gittikçe azaldı.

Son Ankette Dengeler Değişti! Yüzde 9 Oy Oranı Olan Parti Barajı Geçemiyor - Resim : 1

SADECE 4 PARTİ BARAJI GEÇTİ

Araştırmaya göre, yüzde 7 seçim barajını yalnızca dört parti geçti. CHP yüzde 29.5 ile ilk sırada yer alırken, onu yüzde 29.1 ile AKP takip etti. MHP yüzde 8.6 oy oranına ulaşırken, DEM Parti ise yüzde 7.5 ile barajı aşan son parti olarak dikkat çekti.

Ankette yer alan diğer partilerin oy oranları ise şöyle sıralandı:

Zafer Partisi: %5.1

Yeniden Refah Partisi: %5

İYİ Parti: %4.7

Gelecek Partisi: %2

Büyük Birlik Partisi: %1.8

Türkiye İşçi Partisi (TİP): %1.6

Yerli ve Milli Parti: %1.5

Deva Partisi: %1.2

Anahtar Parti: %1.1

Diğer: %1.3

Son Ankette Dengeler Değişti! Yüzde 9 Oy Oranı Olan Parti Barajı Geçemiyor - Resim : 2

İYİ PARTİ BARAJI GEÇEMİYOR

Ankette en dikkat çeken sonuçlardan biri ise İYİ Parti'den geldi. Anket sonuçlarında, 2018 seçimlerinde yüzde 9 oy oranına sahip olan İYİ Parti’nin yüzde 5’in altında kaldığı görüldü.

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Kaynak: Haber Merkezi

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ORC Araştırma Anket AKP İYİ Parti CHP Zafer Partisi MHP DEM Parti
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