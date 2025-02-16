Türkiye ve Irak Arasında Bağdat’ta Toplantı
Türkiye ile Irak arasında, Irak'ta su altyapısı konusunda iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla kurulan Ortak Yüksek Komitenin ilk toplantısı Bağdat'ta düzenlendi.
Dışişleri Bakanlığı gerçekleşen buluşmayla ilgili X sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Yapılan duyuruda, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ayşe Berris Ekinci ile Irak Başbakanlık Müsteşarlar Heyeti Başkanı Abdül Kerim Faysal eş başkanlığındaki heyetler arasında, Irak'ta su altyapısı konusunda iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla Ortak Yüksek Komitenin ilk toplantısının Bağdat'ta gerçekleştirildiği ifade edildi.
Kaynak: AA
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