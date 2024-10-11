Türkiye'de İlk Çalışma Yayımlandı... Mars'a Benzer Yapısıyla Dünya Mirası Listesine Girdi: 'Hızlıca Yok Olabilir' Uyarısı
Salda Gölü, Güney Kore'de düzenlenen Dünya Jeoloji Kongresi'nde "Dünyanın En Önemli 100 Jeolojik Mirası" listesine girdi. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Nurgül Balcı, Salda Gölü'nün Mars'a benzer yapısıyla bilim insanlarının dikkatini çektiğini belirtti.
Kaynak: AA
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurgül Balcı, Salda Gölü'nün Mars'a benzerliği sayesinde "Dünyanın En Önemli 100 Jeolojik Mirası" listesine girdiğini belirtti. Prof. Dr. Balcı, gölün bilim dünyasında ilgi çekeceğini ve Mars'taki Jezero krateriyle karşılaştırılabilir nitelikte olduğunu vurguladı.
Balcı, Salda'nın jeolojik miras olarak tanımlanmasındaki en önemli faktörün bilimsel verilere dayalı bilgi birikimi olduğunu ifade etti. NASA ile yapılan çalışmaların gölün etrafındaki karbonatların sadece görsel değil, aynı zamanda jeolojik açıdan da önemli olduğunu ortaya koyduğunu belirten Balcı, gölün korunması gerektiğini çünkü iklim krizi nedeniyle kolaylıkla yok olabileceğini dile getirdi.
Salda Gölü'nün Jeolojik Miras Komisyonu tarafından listeye alınmasında bu bilimsel çalışmaların önemli bir rol oynadığını belirten Balcı, Türkiye'nin diğer jeolojik miras adaylarının da yeterince bilimsel çalışma ve uluslararası kabul ile listeye girebileceğini söyledi.
Balcı, "Bilimsel bilgi bu seçimde önemli bir kriterdi, biz bunu sağladık. 'Mars'taki Jezero kraterinde var olan karbonatlara ender benzeyen yegane yerlerden biri Salda' dedik. Buradaki izlerin, güneş sistemindeki gezegenlerde ve Mars'ta yaşam arama çalışmalarına ip ucu olabileceğini gösterdik. Bunu söyleyebilmek için bilimsel verilerle yaptığınız projelerin uluslararası camiada kabul görmesi gerekiyor. Bu çalışmaların kabulünü komisyon üyeleri gördükten sonra Salda, jeolojik miras ilan edildi." ifadelerini kullandı.
"HIZLICA YOK OLABİLİR"
Gölün çevresindeki karbonatların insan baskısı altında olduğunu dikkati çeken Balcı, Salda'nın yaşanan iklim kriziyle çok kolaylıkla yok olabilecek bir alan olduğu uyarısında bulundu.
Balcı, bu nedenle gölün özellikle korunması gerektiğini ifade ederek, "Başvuruda buna dikkati çekmeye çalıştık. Jeolojik Miras Komisyonu da bu bilgiyi değerlendirerek listeye Salda Gölü'nü aldı. Bütün dünya buranın korunması gereken bir alan olduğunu kabul etti. Mars'la ilgili çalışan insanlar için burası odak noktası olacak. Bu anlamda göldeki bilimsel çalışmaların hızlandıracağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Son olarak, Salda Gölü ile ilgili uluslararası bir dergide yayımlanan bilimsel makalelerinin göldeki hidromanyezit ve mikrobiyalitlerin çeşitliliği üzerine olduğunu ifade eden Balcı, bu makalenin Türkiye'den yayımlanan ilk çalışma olduğunu bildirdi.
Göller Bölgesi'nin "jeopark" potansiyeli taşıdığını belirten Balcı, bu statünün sağlanması halinde bölgenin turizmine önemli katkı sağlayacağını ekledi.