Türkiye'de İlk Çalışma Yayımlandı... Mars'a Benzer Yapısıyla Dünya Mirası Listesine Girdi: 'Hızlıca Yok Olabilir' Uyarısı

Salda Gölü'nün Jeolojik Miras Komisyonu tarafından listeye alınmasında bu bilimsel çalışmaların önemli bir rol oynadığını belirten Balcı, Türkiye'nin diğer jeolojik miras adaylarının da yeterince bilimsel çalışma ve uluslararası kabul ile listeye girebileceğini söyledi.

Balcı, "Bilimsel bilgi bu seçimde önemli bir kriterdi, biz bunu sağladık. 'Mars'taki Jezero kraterinde var olan karbonatlara ender benzeyen yegane yerlerden biri Salda' dedik. Buradaki izlerin, güneş sistemindeki gezegenlerde ve Mars'ta yaşam arama çalışmalarına ip ucu olabileceğini gösterdik. Bunu söyleyebilmek için bilimsel verilerle yaptığınız projelerin uluslararası camiada kabul görmesi gerekiyor. Bu çalışmaların kabulünü komisyon üyeleri gördükten sonra Salda, jeolojik miras ilan edildi." ifadelerini kullandı.