Suriyelileri ‘Vatandaşlık’ Yalanıyla Dolandıran 4 Şüpheli Tutuklandı

Adana’da, yaşları 35 ile 47 arasında değişen 6 Suriyeli, “vatandaşlık işlemleri için mal varlıklarının kayda geçirilmesi gerektiği” yalanıyla dolandırıldı. Kendilerini polis, asker, savcı, MİT mensubu ve Göç İdaresi personeli olarak tanıtan şüpheliler, mağdurların ziynet eşyaları ve paralarını alarak toplam 14 milyon 106 bin TL’lik vurgun yaptı. Olayın polise bildirilmesi üzerine Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Düzenlenen operasyonlarda, Mahmut O. (28) ve Mustafa K. (30) bir otel odasında, Muhammet Ö. (33) otogarda kaçmaya çalışırken, Mahmut T. (19) ise başka bir dolandırıcılık olayında para teslim alırken suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan 4 şüpheli, suçlamaları reddetse de “nitelikli dolandırıcılık” suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemece sorgulanan şüphelilerin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA