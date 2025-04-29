Kütahya’da Cezaevi Firarisi Yakalandı

Kütahya’da, 66 suç kaydı bulunan ve 54 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan cezaevi firarisi H.G., polis operasyonuyla yakalandı. Şüpheli, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kütahya’da Cezaevi Firarisi Yakalandı

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, yürüttükleri titiz çalışmalar neticesinde önemli bir başarıya imza attı. Hakkında “65 adet karşılıksız çek verme” ve “hükümlü veya tutuklunun kaçması” suçları dahil toplam 66 suç kaydı bulunan H.G., 54 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranıyordu. Cezaevi firarisi olarak uzun süredir takip edilen şüpheli, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Yapılan araştırmalarda, H.G.’nin suç dosyasının oldukça kabarık olduğu ve çeşitli suçlardan arandığı belirlendi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kütahya Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi. Polis, benzer operasyonlarla aranan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdüreceğini bildirdi.

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Kaynak: İHA

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