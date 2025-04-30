'Geri Manevra' Dehşeti! 5 Aylık Hamile Eşini Ezdi

Kilis'te geri manevra yapan uzman çavuş, 5 aylık hamile eşini fark etmeyerek ezdi. Genç kadın olay yerinde yaşamını yitirdi, uzman çavuş gözaltına alındı.

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'Geri Manevra' Dehşeti! 5 Aylık Hamile Eşini Ezdi

Kilis'in Musabeyli ilçesine bağlı Hasancalı köyü, genç bir kadının korkunç ölümüyle sarsıldı. 5 aylık hamile 21 yaşındaki A.D., uzman çavuş olan eşi M.D.'nin kullandığı aracın altında kalarak hayatını kaybetti.

Diyarbakır'da görevli uzman çavuş M.D., aracıyla köyde geri manevra yaparken, aracın arkasında bulunan eşi A.D.'yi fark etmedi. Geriye doğru hareket eden araç, talihsiz kadına çarptı. 5 aylık hamile olduğu öğrenilen A.D., olay yerinde yaşamını yitirdi.

'Geri Manevra' Dehşeti! 5 Aylık Hamile Eşini Ezdi - Resim : 1

Henüz 7 aylık evli olduğu belirtilen çiftin yaşadığı bu acı olay sonrası köyde büyük üzüntü yaşandı. A.D.'nin cenazesi, otopsi için Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı, M.D. ise gözaltına alındı.

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Kaynak: İHA

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