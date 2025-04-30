Meteoroloji'den Sağanak ve Fırtına Alarmı: 5 Gün Boyunca Sürecek!

Meteoroloji, yurdun büyük bölümünde sağanak ve gök gürültülü yağış beklendiğini duyurdu. Muğla ve Toroslar çevresinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında fırtına bekleniyor. Yağışların önümüzdeki 5 gün boyunca devam etmesi öngörülüyor. Vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olması istendi.

Meteoroloji'den Sağanak ve Fırtına Alarmı: 5 Gün Boyunca Sürecek!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, yurdun büyük bölümü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkisi altına giriyor. Özellikle Marmara'nın güneydoğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun büyük bölümü, Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ve Gümüşhane çevrelerinde aralıklı yağış bekleniyor. Batı Akdeniz, Muğla ve Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminde ise yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den Sağanak ve Fırtına Alarmı: 5 Gün Boyunca Sürecek! - Resim : 1

Gece ve sabah saatlerinde İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde pus ve yer yer sis görülecek. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek.

Rüzgârın; Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğudan, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda ise güneybatıdan kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/saat) eseceği bildirildi.

Meteoroloji'den Sağanak ve Fırtına Alarmı: 5 Gün Boyunca Sürecek! - Resim : 2

YAĞIŞ VE FIRTINA UYARISI

Meteoroloji, özellikle Muğla ve Toroslar bölgesindeki kuvvetli yağışlara ve Marmara ile Kuzey Ege kıyılarındaki şiddetli rüzgâra karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. Yağışların önümüzdeki 5 gün boyunca devam etmesi öngörülüyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde güneydoğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den Sağanak ve Fırtına Alarmı: 5 Gün Boyunca Sürecek! - Resim : 3

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Muğla, Aydın ve Denizli çevrelerinde yerel kuvvetli olmak üzere, bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzey kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminde yerel kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den Sağanak ve Fırtına Alarmı: 5 Gün Boyunca Sürecek! - Resim : 4

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Kırıkkale ve Çankırı dışında bölgenin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin kuzeydoğusunda pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Gümüşhane çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Malatya, Kars ve Iğdır ile Van'ın kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, batısının gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Meteoroloji Hava Durumu Sağanak yağış
'Yan Baktınız' Diyerek Çocukları Darbetti 'Yan Baktınız' Diyerek Çocukları Darbetti
GSM Operatörleri Yine Sınıfta Kaldı! İstanbul Depremiyle Kesilen Hatlar Sonrası O GSM Operatörü Abonelerini Hediyeye Boğdu GSM Operatörleri Yine Sınıfta Kaldı
Türkiye ile İtalya Stratejik Ortaklığı Derinleştiriyor... 42 Maddelik Ortak Bildiri Yayımlandı: AB İlişkileri, Vize ve Gümrük Birliği Ön Planda Türkiye ve İtalya'dan 42 Maddelik Ortak Bildiri! AB İlişkileri, Vize ve Gümrük Birliği Ön Planda
Melen Çayı'nda Rafting Keyfi: Sezon Yoğun Başladı Melen Çayı'nda Rafting Keyfi: Sezon Yoğun Başladı
ÇOK OKUNANLAR
Ehliyet Yenilemek İçin Son Tarih Yaklaşıyor: 15 TL Yerine 4 bin 423 Lira Ödemeyin! Ehliyet Yenilemek İçin Son Tarih Yaklaşıyor
İBB Operasyonunda 18 Kişi Tutuklandı İBB Operasyonunda 18 Kişi Tutuklandı
Meteoroloji'den Sağanak ve Fırtına Alarmı: 5 Gün Boyunca Sürecek! Meteoroloji'den Sağanak ve Fırtına Alarmı
DEM Parti'den 'Sırrı Süreyya Önder' Açıklaması DEM Parti'den 'Sırrı Süreyya Önder' Açıklaması
Muğla'da Korkutan Deprem Muğla'da Korkutan Deprem