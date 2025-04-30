Meteoroloji'den Sağanak ve Fırtına Alarmı: 5 Gün Boyunca Sürecek!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, yurdun büyük bölümü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkisi altına giriyor. Özellikle Marmara'nın güneydoğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun büyük bölümü, Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ve Gümüşhane çevrelerinde aralıklı yağış bekleniyor. Batı Akdeniz, Muğla ve Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminde ise yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Gece ve sabah saatlerinde İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde pus ve yer yer sis görülecek. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek.

Rüzgârın; Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğudan, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda ise güneybatıdan kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/saat) eseceği bildirildi.

YAĞIŞ VE FIRTINA UYARISI

Meteoroloji, özellikle Muğla ve Toroslar bölgesindeki kuvvetli yağışlara ve Marmara ile Kuzey Ege kıyılarındaki şiddetli rüzgâra karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. Yağışların önümüzdeki 5 gün boyunca devam etmesi öngörülüyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde güneydoğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Muğla, Aydın ve Denizli çevrelerinde yerel kuvvetli olmak üzere, bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzey kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminde yerel kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Kırıkkale ve Çankırı dışında bölgenin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin kuzeydoğusunda pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Gümüşhane çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Malatya, Kars ve Iğdır ile Van'ın kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, batısının gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi