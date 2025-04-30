İstanbul Depreminde Kaç Okul Binası Boşaltıldı? Bakan Tekin Açıkladı

23 Nisan günü Silivri merkezli İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem büyük endişe yaratırken İstanbul'da kaç binanın hasar aldığı da merak konusu olmuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul depremi sonrasında yaptığı açıklamada ilk incelemelerde 15 bin bina arasında 1.205 binanın az hasarlı olduğunu duyurmuştu.

Bakan Kurum'un ardından İstanbul depremine ilişkin bir açıklama da Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den geldi. Bakan Tekin 'İstanbul'daki depremden sonra 3'ü tarihi 4 okul binası boşaltıldı' dedi.

BAKAN KURUM AÇIKLAMIŞTI

Bakan Kurum, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada25 bin 17 binanın incelendiğini aktaran Bakan Kurum, 22 bin 89 binanın hasarsız, 2 bin 928 binanın az hasarlı olduğunu bildirmişti. Kurum ayrıca, "Hasar tespit çalışmalarını en kısa sürede tamamlayacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi