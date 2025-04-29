Murat Kurum Son Durumu Açıkladı: Deprem Sonrası İstanbul'da Kaç Hasarlı Bina Var?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da meydana gelen 6.2'lik depremin ardından kaç binada hasar tespit edildiğini açıkladı. 2 bin 928 binanın az hasarlı olduğunu tespit ettiklerini bildiren Bakan Kurum, hasar tespit çalışmalarının kısa sürede tamamlanacağını aktardı.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
Murat Kurum Son Durumu Açıkladı: Deprem Sonrası İstanbul'da Kaç Hasarlı Bina Var?

İstanbul’da 23 Nisan'da 6.2 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Megakentte artçılar sürerken, kaç binanın hasar gördüğü merak konusu oldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada İstanbul'da kaç binanın incelendiğini ve kaçında hasar tespit edildiğini açıkladı.

25 bin 17 binanın incelendiğini aktaran Bakan Kurum, 22 bin 89 binanın hasarsız, 2 bin 928 binanın az hasarlı olduğunu bildirdi. Kurum ayrıca, "Hasar tespit çalışmalarını en kısa sürede tamamlayacağız" ifadelerini kullandı.

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