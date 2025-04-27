Bakan Kurum Açıkladı! İstanbul Depreminde Kaç Bina Hasar Aldı?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul depremi sonrasında yeni bir açıklama yaptı. Bakan Kurum, İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından vatandaşlarımızın ihbarlarını değerlendiriyor, hasar tespit çalışmalarına devam ediyoruz. Şu ana kadar 15 bin 013 binayı inceledik, 12 bin 398 binanın hasarsız, 1.025 binanın az hasarlı olduğunu tespit ettik’ dedi.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
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Bakan Kurum Açıkladı! İstanbul Depreminde Kaç Bina Hasar Aldı?

İstanbul’da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrasında artçılar sürerken, gözler depremin İstanbul’daki etkilerine çevrilmişti. Binalarının riskli olduğunu düşünen vatandaşlar, parklara çadır kurarak günleri geçirirken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum depremin bilançosunu açıkladı.

Bakan Kurum Açıkladı! İstanbul Depreminde Kaç Bina Hasar Aldı? - Resim : 1

Sosyal medya hesabı X üzerinden bir açıklama yapan Bakan Kurum, İstanbul’da 6,2’lik deprem sonrasında 15 bin 13 binanın incelendiğini 1.025 binanın az hasarlı olduğunun tespit edildiğini belirtti.

Bakan Kurum Açıkladı! İstanbul Depreminde Kaç Bina Hasar Aldı? - Resim : 2

Hasar tespit çalışmalarını devam ettiğini ifade eden Bakan Kurum, şu bilgileri verdi:

İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından vatandaşlarımızın ihbarlarını değerlendiriyor, hasar tespit çalışmalarına devam ediyoruz.

Şu ana kadar;

📌 15.013 binayı inceledik.

📌 12.398 binanın hasarsız,

📌 1.025 binanın az hasarlı olduğunu tespit ettik

Bakan Kurum Açıkladı! İstanbul Depreminde Kaç Bina Hasar Aldı? - Resim : 3

437 BİNA AZ HASARLI ÇIKMIŞTI

Bakan Kurum, deprem sonrasında yaptığı ilk bilgilendirmede ise 8 bin 367 binada yaptıkları incelemenin sonuçlarını paylaşmıştı.

Bakan Kurum, 39 ilçede başlatılan hasar tespit çalışmalarında şu ana kadar 8 bin 367 bina incelendiğini, incelemeler sonucu 7 bin 113 binanın hasarsız, 437 binanın ise az hasarlı olduğunun tespit edildiğini açıklamıştı.

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