İBB'ye İkinci Dalga Operasyonunda 51 Kişinin İfade İşlemleri Başladı

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 3 ilde gerçekleştirilen ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan 51 kişinin emniyetteki ifade işlemleri başladı.

İBB'ye İkinci Dalga Operasyonunda 51 Kişinin İfade İşlemleri Başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu kişiler hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" iddialarıyla yürütülen soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Ankara ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürülen 51 kişinin oradaki işlemleri tamamlandı.

Tutukluların ifadeleri alınmaya başlanırken, 2 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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Kaynak: AA

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