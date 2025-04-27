Bakan Göktaş Duyurdu, YADES ile On Binlerce Yaşlıya Ulaşıldı

Bakan Göktaş, yaşlılara yönelik yaş dostu hizmet modellerini geliştirerek yaygınlaştırdıklarına dikkat çekerek, aile odaklı bakımı destekleyen “Bütünleşik Bakım Modeli” vasıtası ile yaşlıların ihtiyaçları doğrultusunda kurumsal bakım, evde bakım yardımı, evde bakıma destek ve gündüz bakım modellerini hayata geçirdiklerini ifade etti.

‘KUŞAKLARIN BİR ARADA YAŞADIĞI TÜRKİYE’

"Evde Bakım Desteği"nin en önem verdikleri başlıklardan biri olduğuna dikkati çeken Göktaş, kuşakların bir arada yaşadığı bir Türkiye için mücadele ettiklerini; bu kapsamda yaşlı bireylerin ailelerin yanında bakım hizmeti almalarını sağlamak amacıyla öncelik verdikleri Evde Bakım Yardımı’ndan 123 bin 463 yaşlı bireyin faydalandığını söyledi.

41 GÜNDÜZ BAKIM VE AKTİF YAŞAM MERKEZİ

Göktaş, bununla birlikte psikososyal rehabilitasyon, gündüz bakım ve evde destek hizmetleri sundukları 41 Gündüzlü Bakım ve Aktif Yaşam Merkezi ile de yaşlılara hizmet vermeye devam ettikleri notunu da paylaştı.

‘YADES İLE 153 BİN 93 YAŞLIYA ULAŞTIK’

Göktaş, Yaşlı Destek Programı (YADES) hakkında da bilgi vererek, 2016 yılından itibaren sosyal hizmete ihtiyaç duyan 65 yaş üstü yaşlıların korunması ve desteklenmesi amacıyla, gerekli sosyal bakım ihtiyaçlarının yaşadıkları alanlarda karşılanması için kurulduğunu ifade etti.

YADES programı ile günümüze dek 64 milyon 333 bin lira finansman sağladıklarına dikkat çeken Göktaş, Türkiye’nin 28 ilinde 91 farklı proje kapsamında 101 bin 591 konutta 153 bin 93 yaşlı vatandaşa ulaştıklarını belirterek, YADES’i ülke genelinde yaygınlaştırmaya ve yeni projelerle programı güçlendirmeye devam edeceklerini belirtti.