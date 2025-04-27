Mehmet Uçum'dan Protestolara İlginç Yorum: 'Emperyalist Güçler Devrede'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile 50 ismin daha İBB'ye yönelik operasyonda tutuklanması sonrası Türkiye'nin birçok bölgesinde protesto gösterileri düzenlenirken, öğrencilerin çoğunlukta olduğu yüzlerce kişi de gözaltına alınıp tutuklandı. Tansiyonun iyice yükselmesinin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in öncülüğünde muhalefet, boykot eylemi gibi tepkilerle iktidara karşı bir duruş gösterdi.

Ülkede protesto gösterileri düzenlenip iktidara yakın olduğu söylenen ürünlerin geniş kitlelerce boykot edilmesi de hükümetin tepkisini çekti. Birçok kez bu durumu eleştiren Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum da, yine bu konuyla bağlantılı olarak muhalefeti faşizmle itham ettiği bir yazı kaleme aldı. Sosyal medya hesabından yayımladığı yazısında Uçum, düzenlenen eylemlerin "emperyalist bir proje" olduğunu iddia etti.

'ELİTİST FAŞİZM VAR'

Batıdaki durumun vahimleştiğini ve artık demokrat olarak tanımlanamayacaklarını söyleyen Mehmet Uçum, çıkarlarına göre demokrasiyi araç haline getiren bu zihniyetin elitist faşizm olduğunu savundu. Uçum, tanımladığı kesim için "Bunlar için halkı devreden çıkaracak bir rejim arayışında olmak meşrudur. Batının elitist faşistleri “fonksiyonel demokrasi” ve nihai olarak da “holonik demokrasi” isimleri verilen, hiyerarşiye ve toplumsal evrim (!) basamaklarına dayanan yeni bir kast sistemi peşindeler. Bu çevrelerde “herkesin oy hakkına sahip olması artık sorunları çözmüyor hatta halkın yanlış tercihleri sebebiyle (!) tehlikeli sonuçlar doğuyor” iddiaları tartışılıyor" ifadelerini kullandı.

Batıdaki hedefin seçkin yönetimler kurup küresel elitist bir faşizme geçmek olduğunu öne süren Uçum, bu durumun demokrasiyi ortadan kaldıracak bir saldırı olduğunu yazdı. Batıda halkın çoğunun artık bu işlevsizleştirme çalışmasını anlayarak oy kullanmayı bıraktığını söyleyen Uçum, artık farklı bir demokrasi hukukunun geliştirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Türkiye’nin demokrasi krizinden uzak olması ve demokrasi hukukunu geliştirme konusunda sahip olduğu yüksek kapasite bu mücadelede Türkiye’yi öne çıkarıyor. Yeni Nesil Eylemlere Karşı Demokrasiyi Korumak!" diye yazdı.

'KURUMLARA SALDIRI YENİ NESİL EYLEM BİÇİMİ'

Demokrasinin tanıdığı eylem hakkının ihlal edilen bir şekle sokulmasının emperyalizmin bir projesi olduğunu ileri süren Uçum, "Bu bağlamda yargıya, idareye, kurumlara eleştiri sınırlarını aşacak şekilde kasten saldırmak ve değersizleştirmeye çalışmak da yeni nesil bir eylem biçimidir. Emperyalist bir proje olarak geliştirilen, hukuka aykırı olarak hayata geçirilen, zarar verme ve vandalizm yöntemli, kaos hedefli bu yeni nesil eylemlere karşı demokrasiyi koruma ihtiyacı elzemdir. Demokrasiye aykırı yeni nesil eylemler, hem ulusal devletleri hem de ulusal demokrasileri zaafa düşürerek hedef ülkeyi yönetilemez hale getirmek için teşvik ve tahrik ediliyor" ifadelerine yer verdi.

Buradaki nihai amacın emperyal güçlere uydu olacak yönetimler oluşturmak olduğunu iddia eden Mehmet Uçum, bugün Türkiye’de de böyle bir oyun oynandığını yazdı. "Emperyalist güçler İstanbul’daki yolsuzluk operasyonundan beri Türkiye’de CHP’nin mevcut temsil alanlarını kullanarak ve bir çok dış istihbarat örgütünü de devreye sokarak sürekli eylem yoluyla daimi kaos ortamı oluşturmaya çalışıyor" iddiasında bulunan Uçum, bu stratejinin asıl amacının Terörsüz Türkiye’ye geçişi sabote etmek olduğunu savundu. Uçum, bu çalışmaların asla sonuç vermeyeceğini söyledi.