Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan Dikkat Çeken Yazı: Küreselciler Global Faşizm Peşinde

Uçum, günümüzde batıcı anlamda ne evrensel geçerliliği olan bir demokrasi konsepti ne de evrensel hukuk kabulünün kalmadığını belirterek, bu kavramların geçmişte de gerçeklik olarak yaşanmadığını sadece bir aldatma ve yanılsama olduğunu ifade etti.

‘KÜRESELCİLER GLOBAL FAŞİZMİN PEŞİNDE’

Bugünün dünyasının açık güç savaşları arenası olduğuna değinen Uçum, “Savaşta her yol mubahtır” diyen küreselcilerin global bir faşizmin peşinde olduklarını öne sürerek, küresel emperyalizmin artık ekonomik ve finansal egemenlikle yetinmediğini; küresel seviyede otoriter bir siyasal sistem kurma hedefiyle hareket ettiğini belirtti.

‘KÜRESEL FAŞİZME KARŞI GÜÇ BİRLİĞİ YAPMA ÇAĞRISI’

Uçum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dünyanın bu kötü gidişatına “Dünya beşten büyüktür!” ve “Adil bir dünya düzeni mümkündür!” çıkışıyla insanlık adına büyük bir itirazda bulunduğunu ifade ederek bu itirazın milli devletlerin demokrasi hukukunda ortaklaşması, küresel faşizm tehlikesine karşı güç birliği yapması ve bu tehlikeyi bertaraf etmesi çağrısı yaptığını dile getirdi.

Bu bağlamda demokrasiyi bir hukuk düzenli olarak ele alan yaklaşımın önemli olduğunu belirten Uçum, bu açıdan demokrasinin siyasi teori olmaktan çok bir hukuk teorisi konusu olduğunun netleştiğini ifade etti.

‘DEMOKRASİ SADECE SİYASAL ALANA AİT BİR OLGU DEĞİL’

Uçum, “Toplumların değer sistemi ne olursa olsun, demokrasinin bütün siyasal toplumlar için geçerli bir işleyiş hukuku olduğu vurgulanıyor” değerlendirmesini yaparken bu bağlamda da demokrasinin hukuktan destek alan, gerekirse hukuk referansı olmadan işleyen, sadece siyasal alana ait bir olgu olmadığını belirtti.

‘DEMOKRASİ HUKUKUNA GEÇMENİN KOŞULLARI OLUŞTU’

Demokrasinin tamamen bir hukuk sistemi olduğunu vurgulayan Uçum, demokrasinin kendi hukukunu ürettiğini ve demokrasi hukuku adıyla bir disiplinin oluşmasının gerekliliğinin anlaşıldığı ifade etti. Demokrasi ve hukuk eşiğinin aşıldığını söyleyen Uçum, ‘demokrasi hukuku’na geçmenin koşullarının da oluştuğunu öne sürdü.

DEMOKRASİ HUKUKUKUN TEMEL İLKELERİNİ SIRALADI

Uçum, ayrıntılarını izleyen yazılarda ele almak üzere demokrasi hukukunun başlangıç için temel ilkelerini şu şekilde sıraladı:

Genel ve eşit oy.

Seçenek çokluğu ve seçme serbestisi.

Seçmen iradesine üstünlük.

Halka ve seçtiklerine güven.

Halkın yönetime katılması.

Halkın oy verme dışında da asil yetkileri kullanması.

Doğrudan ve dolaylı demokratik meşruiyet.

Halkın iradesine dayanan çözüm.

Milli birikimi koruyarak değişim.

Fonksiyonel kuvvetler ayrılığı.

Kuvvetlerin ölçüsüz ve kötüye kullanımına karşı alınan tedbirler ve yaptırımlar.

Sıraladığı tüm ilkelere uygun pozitif hukukun mümkün olduğunu ifade eden Uçum, “Diğer deyişle tüm bu ilkeler normatif olarak ifade edilebilir. Bu norm sistemi demokrasi hukukunun ‘pozitif hukuk’ yönünü oluşturur. Bu ilkeler aynı zamanda demokrasi hukukunun ‘politik hukuk’ yaklaşımının esaslarıdır” değerlendirmesini yaptı.

‘DEMOKRASİ ANCAK DEMOKRASİ HUKUKU OLARAK HAYATA GEÇEBİLİR’

Uçum bahsettiği ilkesel çerçeve kapsamında demokrasi hukukuna geçişin yaşandığı bir aşamada olunduğuna dikkat çekerek, “Demokrasi artık demokrasi hukuku ve bir hukuk düzeni olarak ele alınmalıdır. Demokrasi, hukuk olmaksızın veya sadece hukuk desteğiyle çalışamaz, işleyemez ve sürdürülemez. Demokrasi bundan sonra ancak demokrasi hukuku olarak hayata geçebilir” ifadelerini kullandı.

‘TEK ÖLÇÜK DEMOKRASİ HUKUKUNA BAĞLILIK’

Demokrasi hukukuyla konuya yaklaşılması halinde yaşam tarzına veya inanca yahut değerlere göre demokrat olup olmama ayrımının yapılamayacağını belirten Uçum, demokratlığın tek ölçütünün demokrasi hukukuna bağlılık olduğunu ifade etti.

Uçum konuya yalnızca batıcı ve seküler değerler gözlüğüyle değil de demokrasi hukuku açışından bakıldığı takdirde “İnsanlığa ait inanç sistemlerinden, tarihsel ve güncel gelenekler ile değerlerden demokrasi hukuku için kaynak olabilecek zengin bir kural seti” çıkarılabileceğini öne sürdü.

‘BATICILIK DEMOKRASİNİN TEK KURUCU UNSURU DEĞİL’

Demokrasi konusunda batının ve batıcılığın bir tekelinin olmadığını ifade eden Uçum, “Elbette batı müktesebatının demokrasiye bir katkısı vardır ancak batıcılık demokrasinin tek kurucu veya belirleyici unsuru değildir” değerlendirmesinde bulundu.

‘TÜRKİYE’NİN ROLÜ ÖNEMLİ OLACAK’

Batıda yaşanan demokrasi krizlerinin ve modernist faşizmin yükselişine karşı batı dışı birçok yerde demokrasiye yönelimin artmasını bu çerçevede anlaşılabileceğini söyleyen Uçum, “Demokrasi hukukunun gelişmesinde Türkiye’nin rolünün önemli olacağı öngörülebilir” ifadelerini kullandı.

Uçum, yazısını “Somut duruma bakıldığında; demokratik meşruiyetin hem sistemsel olarak hem de seçim sonuçları bakımından yüksek seviyesi, halkın seçtiklerine güven ilkesinin sistemin esasını belirlemesi, güçlü bir demokratik seçim hukukunun olması Türkiye’nin demokrasi hukukunu geliştirmek konusunda öncü ülkelerden olabileceğine işarettir. Tartışmaya demokrasiyi koruma ihtiyacıyla devam edeceğiz” ifadeleriyle noktaladı.