Bez Bebeğin Gücü: Sesinden Anlayıp Aynı Dilde Konuşuyor

Kayseri'nin Soğanlı Mahallesi'nde, el emeği bez bebeklerle geçimini sağlayan Ayşe Aplak hem de turistlerin sesinden hangi dili konuştuklarını anlayıp kendi dillerinde sohbet ediyor. Ayşe Aplak, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, İngilizce ve Almanca konuşabildiğini ifade ediyor.

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Bez Bebeğin Gücü: Sesinden Anlayıp Aynı Dilde Konuşuyor

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesine bağlı Soğanlı Mahallesi, yalnızca taş evleri ve büyüleyici doğasıyla değil, aynı zamanda 42 yıldır bez bebeklerle örülen eşsiz bir yaşam öyküsüyle de dikkat çekiyor. Bu öykünün başkahramanı ise Ayşe Aplak.

Küçük bir kız çocuğuyken anneannesinin dizinin dibinde bez bebek yapmayı öğrenen Ayşe Aplak, bugün sadece el emeği göz nuru bebekler üretmekle kalmıyor; aynı zamanda dünyanın dört bir yanından gelen turistlerle kendi dillerinde sohbet ederek Soğanlı'nın kültürel elçisi gibi davranıyor.

Bez Bebeğin Gücü: Sesinden Anlayıp Aynı Dilde Konuşuyor - Resim : 1

"Bez bebek işi bizim için sadece bir geçim kaynağı değil, aynı zamanda bir gelenek" diyen Aplak, bu mirasın 60 yıl öncesine, anneannesinin bir turistin ilgisini çeken ilk bebek denemesine uzandığını anlatıyor. "Teyzem okula giderken bebeği yanına almış. Bir turist beğenip satın almış. O günden sonra mahallede herkes bebek yapmaya başladı. Bu gelenek hiç kesilmedi" diye ekliyor.

Bez Bebeğin Gücü: Sesinden Anlayıp Aynı Dilde Konuşuyor - Resim : 2

Aplak'ın öyküsünü asıl ilginç kılan ise bu el sanatının ona açtığı dil kapıları. Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, İngilizce ve Almanca konuşabilen Aplak, turistlerle kurduğu iletişim sayesinde bu dilleri öğrenmiş. "Ses tonundan hangi dili konuştuklarını anlayabiliyorum. ‘Where are you from?' diye sorduğumda hangi milletten olduklarını anlıyorum ve onların diliyle konuşuyorum. Çok şaşırıyorlar. ‘Biz bile bu kadar iyi konuşamıyoruz' diyorlar" sözleriyle yaşadığı gururu paylaşıyor.

Bez Bebeğin Gücü: Sesinden Anlayıp Aynı Dilde Konuşuyor - Resim : 3

Sezonun yoğunluğundan memnun olan Aplak, hayatı boyunca üretmekten hiç vazgeçmediğini belirterek tüm kadınlara sesleniyor:

"Sabah sergiye geliyoruz, turistlerle ilgileniyoruz. Gidince gözleme yapıyoruz, sonra ev işleri… Herkese çalışmayı öneririm. Kadın hem el işiyle üretmeli, hem ailesine destek olmalı."

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Kaynak: DHA

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