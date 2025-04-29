Fiyatlar Uçtu, Turist Kaçtı: İstanbul'da Tatil Cep Yakıyor

İTO Başkanı Avdagiç’ten küresel ekonomi ve İstanbul turizmine dair çarpıcı değerlendirmeler geldi. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, küresel ekonomik gelişmeleri ve iş dünyasının gündemini Ekonomim gazetesinden Merve Yiğitcan'a değerlendirdi. Dünyada ekonomik dengelerin yeniden kurulduğuna dikkat çeken Avdagiç, bu değişim sürecinin enflasyon üzerindeki etkilerinin yakından izleneceğini belirtti. ABD’nin diğer ülkelere yönelik vergi politikalarının Türkiye açısından ilk etapta avantaj gibi göründüğünü ancak bu süreçte temkinli olunması gerektiğini vurguladı.

Avdagiç, Donald Trump’ın Netanyahu ile yaptığı görüşmedeki tutumunun, Türkiye açısından bölgesel meselelerde olumlu sinyaller verdiğini ifade etti. Ancak geçmiş dönemleri hatırlatarak, “Trump’ın ilk başkanlık dönemindeki mektup krizini, sonrasında ekonomimizde yaşanan sıkıntıları da unutmuyoruz. Bütün bu büyük makro gelişmeler ışığında büyük resmi kaçırmadan, yurt dışında yaşananları iyi gözlemlemeliyiz.” dedi.

'GASTRONOMİ FİYATLARI TAKSİYİ GEÇTİ'

İstanbul’un gündemindeki diğer önemli bir başlığın da artan yeme içme fiyatları olduğunu belirten Avdagiç, gastronomi alanındaki fiyat artışlarının hem yerli halkı hem de turistleri zorladığını söyledi. Geçtiğimiz yıl turistlerin en çok şikayet ettiği konunun taksiler olduğunu hatırlatan Avdagiç, bu yıl ise öne çıkan sorunların başında yüksek gastronomi maliyetlerinin geldiğini söyledi. “2024’te ise en büyük sorun açık ara gastronomi fiyatları oldu. Yaptığımız anketlerde bu sorun öne çıktı. Elbette kira, enerji ve diğer operasyonel maliyetlerde de yüksek artışlar oldu.” ifadeleriyle sorunun büyüklüğüne işaret etti.

Türk mutfağının turizmde önemli bir değer olduğunu belirten Avdagiç, fiyat dengesinin sağlanması gerektiğini vurguladı. “Türk mutfağı bizim övünç kaynağımız. Turizmde de ciddi bir rekabet aracımız. Dolayısıyla bu vasfımızı en üst seviyede ve en faydalı şekilde kullanmalıyız. Bunun için de Türk gastronomisini zirveye taşıyacak olan doğru formül, leziz Türk yemeklerinin damakta tat bırakacak fiyatlarla sunulması olacaktır.” şeklinde konuştu.

İSTANBUL ARTIK TURİSTLER İÇİN DE PAHALI

Artan maliyetler nedeniyle İstanbul’un artık turistler için pahalı bir destinasyon haline geldiğini dile getiren Avdagiç, “Ancak bugün turistler için de pahalı bir şehir artık İstanbul. Bu sorun netice itibarıyla İstanbul’a gelen nitelikli üst segment turistin tercihini olumsuz etkiliyor. Tax free (gümrüksüz) alışveriş verilerini incelediğimizde de görüyoruz ki lüks turisti kaçırıyoruz. Çünkü bu sadece yeme içmede bir kayıp olmaz. O turist gelmediğinde otel de, taksi de, restoran da, mağaza da yani herkes kaybedecek. Konuya kümülatif olarak yaklaşmakta fayda var. Gastronomi bizim ayırt edici ve avantaj sağlayan özelliğimiz.” diyerek sektörel işbirliği çağrısında bulundu.

Kaynak: Ekonomim