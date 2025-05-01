Vahşet Raporda Tek Tek Anlatıldı: Katili Adım Adım Takip Etmişler! 2 Kişiye Daha Gözaltı

Kadıköy'de İtalyan restoran şefinin 15 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan bilirkişi raporu, Mattia Ahmet Minguzzi'nin hayatını kaybettiği olay anına ilişkin çarpıcı detayları gözler önüne serdi. Güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu hazırlanan rapor, saldırı anı ve öncesinde yaşananları dakika dakika ortaya koydu.

Rapora göre, 08.14 sıralarında Minguzzi ile yanındaki tanıklar U.T. ve D.A.D. kameraların görüş alanına girdi. Bir dakika sonra, olayın şüphelisi B.B. ile siyah şişme yelek, gri kapüşon ve koyu pantolon giydiği tespit edilen A.D, Minguzzi ve arkadaşlarının yanından geçti. B.B'nin bir süre sonra geri dönerek Minguzzi ve arkadaşlarıyla sözlü bir tartışma yaşadığı, ardından grubun dağıldığı kaydedildi.

Saat 08.17'de, B.B. tekrar kameraların açısına girerek hızla Minguzzi'nin yanına yöneldi. Aynı anda A.D. ve A.K. olduğu değerlendirilen iki kişinin daha kadraja girdiği belirtildi. 08.18'de ise B.B'nin Minguzzi'ye yumruk attığı, çevredeki vatandaşların araya girmeye çalıştığı ancak gerilimin sürdüğü ifade edildi. O esnada olay yerinde U.B'nin yanı sıra A.D, A.K. ve bazı tanıkların da bulunduğu vurgulandı.

TAKİP ETMİŞLER!

Cinayet anına ilişkin en çarpıcı detay saat 08.19’da kaydedildi. Kameralar, B.B'nin sağ elinde bıçakla koşarak Minguzzi'nin yanına geldiğini tespit etti. U.B'nin B.B'ye Minguzzi'nin yerini eliyle işaret ederek gösterdiği, B.B'nin ise bu yöne koşarak ilerlediği belirtildi. Saat 08.20'de, B.B. Minguzzi'yi 6 kez bıçakladı. Bu esnada U.B, A.D. ve A.K'nin de B.B'yi takip ettiği aktarıldı.

'BİR ARAYA GELİP KAÇTILAR'

Bıçaklama sonrasında B.B'nin olay yerinden hızla uzaklaştığı ve pazardan tek başına çıktığı belirtilen raporda, U.B'nin yere yığılan Minguzzi'nin yüzüne tekme attıktan sonra kaçtığı bilgisine de yer verildi.

Saldırganlarla birlikte hareket eden U.B, A.D. ve A.K’nin pazar alanında tekrar bir araya gelerek bölgeden uzaklaştıkları kaydedildi.

GÖZALTI KARARI

Minguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir'in şikayeti üzerine savcılık iki şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verdi.

Kaynak: AA