Beynine Pıhtı Attı, Hayatı Değişti: Türkçeyi Unuttu Artık Danca Konuşuyor

Konya'da beynine pıhtı atan Rahmi Karademir'in, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından yıllardır kullanmadığı Danca ile iletişim kurmaya başlaması, etrafındakileri şaşırttı

Danimarka'da sürdürdüğü 20 yıllık yaşamın ardından 10 yıl önce Türkiye’ye gelerek Konya’ya yerleşen 7 çocuk babası 67 yaşındaki Rahmi Karademir, geçen hafta Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Ortopedi servisinde dizinden operasyon geçirdi.

AMELİYAT SONRASI FELÇ VE KONUŞMA BOZUKLUĞU GÖRÜLDÜ

Gerçekleşen ameliyattan iki gün sonra Karademir’in aniden sağ kol ve bacağında kuvvet kaybı (felç) ve konuşma bozukluğu görülmesi üzerine acil olarak değerlendirmeye alındı.

Yapılan incelemelerde, Karademir’in beyninin sol tarafında yer alan büyük damarlardan birinde pıhtı attığı ve damarın tıkanmış olduğu belirlendi.

ANA DİLİNİ UNUTUP DANCA KONUŞMA BAŞLADI

Doktorlar duruma hızla anjiyografi yaparak pıhtıyı temizlerken, Karademir’in şikayetleri büyük ölçüde sona erdi ancak Karademir’in Danca konuşmaya başlaması; başta eşi olmak üzere çevresindekilerde büyük şaşkınlığa yol açtı.

Türkçe konuşamadığı için panik yaşayan Karademir’in uzun süredir kullanmadığı dili konuşmaya başlaması uzmanların da dikkatinde kaçmadı.

‘FELÇ DURUMU DÜZELDİ’

Pıhtı temizleme operasyonunu gerçekleştiren Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökhan Özdemir, yaptığı açıklamada hastaya hızla müdahale ettiklerini belirterek pıhtının temizlendiğini ifade etti.

İşlemin ardından hastanın geçirdiği felç durumunun da düzeldiğini belirten Özdemir, Karademir’in sağ kol ve bacağını yeniden kullanmaya başladığını dile getirdi.

‘NADİR GÖRÜLEN VAKALARDAN’

Operasyon sonrası şaşırtıcı bir durumla karşılaştıklarını anlatan Özdemir, hastanın gündelik hayatında kullandığı Türkçeyi konuşamadığını ancak unuttuğunu değerlendirdikleri Dancayı yeniden konuşabildiğini fark ettiklerini ifade ederek, durumun literatürde nadiren de olsa karşılaşan bir tablo olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Özdemir, birden fazla dil bilen kişilerin, beyin damar tıkanıklığı veya kanaması sonrası bazı dillerin unutulabildiğini, kullanılmayan dillerin yeniden ortaya çıktığı vakaların görülebileceğini ifade etti.

Dr. Özdemir, iki dil bilen bireylerde ise bir dilin kaybı durumunda diğerin korunmasının rehabilitasyon süreçlerinde önemli bir avantaj sağladığını; hastanın ilerleyen süreçte Türkçeyi tekrar konuşmasını beklediklerini, dilin yeniden kazanılmasının mümkün olduğunu da not düştü.

‘TÜRKÇE ANLIYOR, DANCA KONUŞUYOR’

Hastanın kızı Meral Karademir ise babasının Dancayı uzun yıllardır konuşmadığını vurgulayarak, babasının Danimarkaca konuşmaya başladığında şaşkınlığa uğradıklarını belirtti. Kız kardeşlerinin bu dili bildiği için babasının onlarla daha kolay iletişime geçtiğini söyleyen Meral Karademir, “Türkçeyi anlayabiliyor ama konuşamıyor. İnşallah hızla toparlar. Kendi dilini kaybettiğini düşündüğü için çok üzülüyor" şeklinde konuştu.

‘TÜRKÇE HİÇBİR ŞEKİLDE AKLIMA GELMİYOR’

Rahmi Karademir ise kızının tercümanlığında, Türkçe kelimelerden birkaçını hatırlayabildiğini belirterek "Türkçeyi anlıyorum ama konuşamıyorum. Hafızamı zorluyorum. İnşallah düzelir. Danca aklımda, Türkçe hiçbir şekilde aklıma gelmiyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA