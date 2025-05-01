CHP Lideri Özgür Özel'den 'TRT' Tepkisi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TRT'nin 61. kuruluş yıldönümünde kurumun tarafsızlığını yitirdiğini savunarak tepki gösterdi. "Faturayı 86 milyon ödüyor ama TRT bir kişiye çalışıyor" diyen Özel, kamu yayıncılığının siyasallaştığını vurguladı.

CHP Lideri Özgür Özel'den 'TRT' Tepkisi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TRT'nin 61. kuruluş yıldönümü için bir açıklamada bulundu. Sosyal medya hesabından TRT'ye tepki gösteren Özel, "Faturayı 86 milyon ödüyor ancak TRT bir kişinin menfaatine çalışıyor. TRT 61 yaşında. Ne mutlu! Biz kutlamıyoruz" ifadelerini kullandı.

CHP Lideri Özgür Özel'den 'TRT' Tepkisi - Resim : 1

Özgür Özel'in açıklaması şöyle:

"TRT’miz 61 yıldır yayında. Böyle başlayabilmeyi çok isterdim. Milletin parasıyla kamu yayıncılığı yapması gereken bu köklü kurumu, bugün bir siyasi partinin operasyon kanalına dönüştürdüler. Yayın tek ses; ama o ekranın faturası hepimize kesiliyor.

Faturayı 86 milyon ödüyor ancak TRT bir kişinin menfaatine çalışıyor. TRT 61 yaşında. Ne mutlu! Biz kutlamıyoruz. Biz hatırlatıyoruz: TRT milletindir. Hatırlayana ne mutlu!

Bu vesileyle TRT emekçilerinin 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı kutluyor, o ekranı millete kapatıp yalanlara ve iftiralara açanları bir gün hatırlanmak üzere milletimize havale ediyorum."

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Kaynak: Haber Merkezi

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