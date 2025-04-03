Türkiye Belediyeler Birliği'nden 40 Belediyeye 40 Hibe

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından çeşitli belediyelere hibe edilen 40 yeni hizmet aracı, Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde gerçekleştirilen törenle ilgili belediyelere teslim edildi. Törende konuşan TBB Başkanı Vekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, “Ekrem başkanın başlattığı adil dağılım devam edecek” ifadelerini kullandı.

Mert Odabaş Mert Odabaş
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Türkiye Belediyeler Birliği'nden 40 Belediyeye 40 Hibe

Hizmet araçlarının belediyelere teslim törenine TBB Başkan Vekili Zeydan Karalar, Birlik Encümen Üyeleri Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgın’ün de aralarında bulunduğu çok sayıda başkan ve yöneticileri de hazır bulundu.

Belediyelerin fiziksel koşulları, nüfus, ihtiyaç ve taleplerinin göz önüne alınarak “Tüm belediyelere adil ve eşit hizmet” şiarıyla yapılan destekler kapsamında 40 belediyeye hizmet araçlarının anahtarları teslim edildi.

Tören kapsamında araç desteği sağlanan belediyeler, Düzağaç, Sultanhisar, Aydıntepe, Aştavul, Uzunköprü, Aşkale, İspir, Köprüköy, Şenkaya, Uzundere, Çifteler, Gönen, Arpaçay, Akkışla, Kavaklı, Cihanbeyli, Tuzlukçu, Dumlupınar, Bozyazı, Mut, Tatların, Alay, Kumru, Eruh, Durağan, Saraydüzü, İdil, Kasrik, Reşadiye, Yazıcık, Uşak, Korkuteli, Bilecik, Ataköy, Taşlıçay, Aydınlar, Ermenek, Gürgentepe, Oğuzlar ve Erciş belediyeleri oldu.

Türkiye Belediyeler Birliği'nden 40 Belediyeye 40 Hibe - Resim : 1

‘GÖREVİ SEVE SEVE TESLİM ETMEYİ UMUYORUM’

Törende bir konuşma gerçekleştirilen Karalar, 28 Mart’ta gerçekleştirilen Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili seçimini anımsatarak, emeği geçenlere teşekkür ederek görevi buruk şekilde kabul ettiğini dile getirdi. Haksız ve hukuk şekilde tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun bir an önce tahliye edilmesini dileyen ve isteyen Karalar; İmamoğlu’nun tahliye edilmesinin ardından görevi tekrar koltuğun sahibine seve seve teslim etmeyi umduğunu da belirtti.

Türkiye Belediyeler Birliği'nden 40 Belediyeye 40 Hibe - Resim : 2

‘ADİL DAĞITIM YÖNTEMİ SÜRECEK’

40 ayrı belediyeye 40 araç hibe edildiğini ifade eden Karalar, TBB’nin eşitlikçi ve demokratik bir anlayışla çalıştığını ve yerel yönetimlere yönelik desteğin ihtiyaçlara uygun şekilde devam edeceğine dikkat çekti.

Uygulamanın Ekrem İmamoğlu ile birlikte başladığını da anımsatan Karalar, daha önce hibe edilen araçların yüzde 90’ının Cumhur İttifakı belediyelerine dağıtıldığını; Ekrem İmamoğlu’nun başlattığı adil dağıtım yönteminin süreceğini söyledi.

Etiketler
Türkiye Belediyeler Birliği Zeydan Karalar Ekrem İmamoğlu
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