İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'ndan İmamoğlu ve Özdağ'a Ziyaret

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ’ı ziyaret etti.

Ziyaretin ardından basın mensuplarına konuşan Dervişoğlu, İYİ Parti heyetinde bulunan diğer kişilerin de tutuklu isimlerle görüştüğünü bildirdi.

Dervişoğlu, İmamoğlu’nu ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada, “Açık ve net olarak söylüyorum, sadece siyasi gerekçelerle planlanmış operasyonların kurbanı olarak içeride yatıyor. Cumhurbaşkanı adayı olmasaydı ne Silivri'de tutuklu olurdu ne de diploması iptal edecek aymazlık yaşanırdı” dedi.

Özdağ’ın durumuna ilişkin de konuşan Dervişoğlu, “Siyasetteki yeri ve konumu önemli değil. O da vermiş olduğu siyasi mücadele çerçevesinde bugün Silivri'de rehin alınmış durumdadır. Dolayısıyla onların da hak ve hukukunun takipçisi olacağız. Burada sizlerin vesilesiyle kamuoyuna da bir mesaj vermek istiyorum” diye konuştu.

Kaynak: Haber Merkezi