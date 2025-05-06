Eşi Benzeri Görülmemiş Takı Merasimi! Ne Altın Ne Para Gelin ve Damada İlginç Hediye

Çanakkale’de bir düğünde gelin ve damada altın yerine takılanlar görenleri hayrete düşürdü. Hayvancılık yaparak geçimini sağlayan damada arkadaşları at, geline ise buzağı hediye ettiler.

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Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi Pınarbaşı köyünde Harun Avar ve Pınar Acar çiftinin düğünü sosyal medyada gündem oldu. Genç çiftin düğününde takı merasiminde renkli anlar yaşandı. Hayvancılık yaparak geçimini sağlayan damada takılan takılar herkesi şaşırttı.

Eşi Benzeri Görülmemiş Takı Merasimi! Ne Altın Ne Para Gelin ve Damada İlginç Hediye - Resim : 1

NE ALTIN NE PARA AT HEDİYE ETTİLER

Çiftin arkadaşlarından Hakkı Eren geline takı töreninde buzağı, Utku Ercen ve amcası Halil Acar ise damada at hediye ettiler.

Eşi Benzeri Görülmemiş Takı Merasimi! Ne Altın Ne Para Gelin ve Damada İlginç Hediye - Resim : 2

Öte yandan damadın arkadaşlarının çeşitli kadın elbiseleri getirip, düğün alanında giymesi için damadı zorladığı anlar da çok konuşuldu. Takı merasimi devamında bazı davetliler ise gelin ve damada ot balyası, gübre ve yem hediye etti. Damat, hediye edilen at ve kadın kıyafetleriyle düğün alanında gezdirildi.

Eşi Benzeri Görülmemiş Takı Merasimi! Ne Altın Ne Para Gelin ve Damada İlginç Hediye - Resim : 3

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