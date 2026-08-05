Firari Belediye Başkan Yardımcısına MİT Destekli Baskın

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında firari olarak aranan Menderes Belediye Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez'in saklandığı evde MİT ve Emniyet İstihbarat destekli operasyonla İl Jandarma Komutanlığı JASAT unsurları tarafından yakalandığı öğrenildi.

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Firari Belediye Başkan Yardımcısına MİT Destekli Baskın
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Menderes Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü rüşvet, irtikap, suç örgütü kurma, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve imar kirliliğine neden olma suçlamalarına ilişkin soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Menderes Belediye Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez gözaltına alındı.

MİT VE EMNİYET İSTİHBARAT DESTEKLİ OPERASYON

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, firari olarak aranan Sönmez'in Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet İstihbarat desteğiyle, İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandığı bildirildi.

BELEDİYE BAŞKANI DAHİL ÇOK SAYIDA GÖZALTI

Soruşturma kapsamında dün düzenlenen operasyonda Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda belediye çalışanı gözaltına alınmıştı.

Başsavcılık, soruşturmanın bazı taşınmazlara ilişkin usulsüzlük iddiaları üzerine başlatıldığını açıkladı.

Soruşturma kapsamında toplam 16 şüpheli hakkında işlem başlatıldığı belirtilirken, ilk operasyonda 13 kişi gözaltına alınmıştı. Firari durumdaki üç şüpheliden biri olan Rüzgar Sönmez'in de yakalanmasıyla gözaltı sayısı 14'e yükseldi.

Menderes Belediyesi’nde Rüşvet ve İmar Yolsuzluğu Soruşturması: Başkan İlkay Çiçek Dahil 13 GözaltıMenderes Belediyesi’nde Rüşvet ve İmar Yolsuzluğu Soruşturması: Başkan İlkay Çiçek Dahil 13 GözaltıGüncel

Kaynak: İHA

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MİT Jandarma İstihbarat
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