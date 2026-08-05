Malatya Pütürge’de Orman Yangını

Malatya'nın Pütürge ilçesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri çok sayıda araç, iş makinesi ve personelle müdahale başlattı.

Son Güncelleme:
Malatya Pütürge’de Orman Yangını
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Malatya'nın Pütürge ilçesine bağlı Yediyol Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 

Orman İşletme Müdürlüğü 2 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 16 personelle Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi 6 araç, su tankeri, 3 iş makinesi ve 25 personelle yangına müdahale ediyor. 

Tunceli'den Sevindiren Haber: Köylülerin ve Ekiplerin 5 Saatlik Orman Mesaisi Zaferle BittiTunceli'den Sevindiren Haber: Köylülerin ve Ekiplerin 5 Saatlik Orman Mesaisi Zaferle BittiGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
Malatya Orman yangınları
Son Güncelleme:
İstanbul Boğazı Çift Yönlü Gemi Trafiğine Kapatıldı İstanbul Boğazı Çift Yönlü Gemi Trafiğine Kapatıldı
Belediye Başkan Yardımcısının Uyuşturucu Testi Pozitif Çıktı Kritik İsmin Uyuşturucu Test Sonucu Pozitif Çıktı
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
ÇOK OKUNANLAR
Süreç Yasasında İlk İmzayı Atan Bahçeli Tarihi Çıkışını Yineledi: 'Demirtaş Evine, Öcalan Umuda, Ahmetler Göreve...' Süreç Yasasında İlk İmzayı Atan Bahçeli Tarihi Çıkışını Yineledi
İşte 12 Maddelik 'Çerçeve Yasa' Teklifi: MGK Şartı Getirildi, Abdullah Öcalan Kapsam Dışı Bırakıldı MGK Şartı Getirildi, Öcalan Kapsam Dışı Bırakıldı
Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın Yerine Geçen İsim Belli Oldu, Yine CHP'den Biri Kazandı Sinem Dedetaş'ın Yerine Geçen İsim Belli Oldu
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne Operasyon: Veli Ağbaba’nın Ağabeyi Hür Ağbaba Gözaltında Veli Ağbaba’nın Ağabeyi Hür Ağbaba Gözaltında
Milyonluk Asfalt İhalesinde Fiyat Oyunu İddiası: Avcılar Belediyesi Soruşturmasında Flaş Gözaltılar Milyonluk Asfalt İhalesinde Fiyat Oyunu İddiası