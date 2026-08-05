Malatya Pütürge’de Orman Yangını
Malatya'nın Pütürge ilçesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri çok sayıda araç, iş makinesi ve personelle müdahale başlattı.
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Malatya'nın Pütürge ilçesine bağlı Yediyol Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Orman İşletme Müdürlüğü 2 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 16 personelle Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi 6 araç, su tankeri, 3 iş makinesi ve 25 personelle yangına müdahale ediyor.
Kaynak: AA
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